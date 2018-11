‘Mensen gaan ook seks hebben in zelfrijdende auto’s’

Onderzoekers verwachten dat zelfrijdende auto’s straks niet alleen zullen dienen om lekker een boekje te lezen tijdens het transport. De verwachting is dat autonome voertuigen vermoedelijk ook zullen dienen voor seks. Dat is volgens onderzoekers een van de meest voor de hand liggende ontwikkelingen.

De Annals of Tourism Research publiceerde een rapport met de droge titel Autonomous vehicles and the future of urban tourism. Daarin bekijken onderzoekers de manier waarop autonome voertuigen het toerisme over heel de wereld zouden kunnen veranderen. Dat kan tot aparte gevolgen leiden, zo denken de onderzoekers.

Seks, drugs en geweld

“Het is een natuurlijke conclusie dat seks in autonome voertuigen een fenomeen zal zijn”, aldus onderzoekers Scott Cohen in een statement. De onderzoekers bekeken, voordat ze tot deze conclusie kwamen, zo’n honderdvijftig studies over de toekomst van auto’s en de toepassingen daarvan. Zodra chauffeurloze voertuigen de wegen over hebben genomen, is de kans groot dat traditionele taxi’s bijvoorbeeld van de weg verdwijnen.

Daardoor is er voor bedrijven minder budget dat ze moeten uitgeven aan de chauffeurs van hun voertuigen. Het interieur van een voertuig kan daardoor ruimtelijker; zo zouden er bedden of massagetafels in kunnen passen. “Het is een kleine stap om te denken aan een soort red light district zoals dat er in Amsterdam is, maar dat door de stad rijdt”, schrijft Cohen samen met medeonderzoeker Debbie Hopkins in het rapport. Dat seks daarin ook een rol krijgt, moet wel, daar seks “een centrale rol speelt in veel toerisme-ervaringen.”

“Ondanks dat [chauffeurloze] voertuigen makkelijk in de gaten te houden zijn, en passagiers er vast geen seks in mogen hebben, is het makkelijk zulke maatregelen te omzeilen.” Kwaadwillenden zouden de systemen kunnen hacken, camera’s blokkeren en andere maatregelen kunnennemen. De autoriteiten moeten zich daar volgens de onderzoekers op voorbereiden, mede doordat de autonome voertuigen ook voor minder leuke doelen ingezet kunnen worden. Zo kunnen ze drugsdealers helpen, maar ook terroristen die autobommen willen plaatsen. De kansen brengen dus ook minder positieve kansen met zich mee.