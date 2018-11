Red Hat mixt Kubernetes in OpenStack Platform 14

Red Hat heeft zijn nieuwste OpenStack Platform 14 gelanceerd tijdens de OpenStack Summit in Berlijn. Het platform is gericht op het leveren van één infrastructuuraanbod voor traditionele, gevirtualiseerde en cloud-native workloads.

Na de overname van Red Hat door IBM was de verwachting onder gebruikers dat Red Hat de OpenStack Infrastructure-as-a-Service (IaaS)-cloud zou verlaten. Niets bleek minder waar. Zo kunnen gebruikers ook nu terecht bij het Red Hat OpenShift Container Platform voor onder meer support op het gebied van Kubernetes container orchestration.

Red Hat OpenShift Container Platform

“De adoptie van Kubernetes is vaak een belangrijk onderdeel van de technologische mix voor digitale transformatie van bedrijven. Bij sommige organisaties is een schaalbare, flexibele basis vereist om zo hun volledig potentieel te realiseren. Door nu het meest uitgebreide zakelijke Kubernetes-platform in OpenShift beter in de branche te integreren, met de nieuwste versie van Red Hat OpenStack Platform, bieden we een robuuste, meer betrouwbare basis voor cloud-native workloads”, constateert Joe Fernandes, vice president Cloud Vice bij Red Hat.

Naar eigen zeggen is het nieuwe OpenStack Platform 14 beter dan ooit geïntegreerd met het Red Hat OpenShift Container Platform, los van het feit of deze nu op bare metal of in een virtuele machine worden gebruikt. De nieuwste OpenStack zou dan ook gebouwd zijn bovenop de zogeheten OpenStack ‘Rocky community-release’, een versie die bekend staat om zijn aanzienlijke bare-metal-verbeteringen in Ironic, de bare metal-provisioningmodule en in Nova, het bijbehorende provisioning-programma voor computerexemplaren.

Nieuwe mogelijkheden

Red Hat beweert gebruik te maken van beide verbeteringen door geautomatiseerde provisioning van bare metal én virtuele infrastructuurbronnen in zijn OpenShift Container Platform. Een combinatie die volgens het bedrijf nieuwe mogelijkheden biedt, zoals geautomatiseerde implementatie van productie-ready, high-availability Red Hat OpenShift Container Platform-clusters, die een weg zouden bieden naar continue operaties zonder storingspunt.

Naast ook geïntegreerde netwerken die OpenShift-containergebaseerde en OpenStack-virtuele workloads van dezelfde huurder mogelijk maken om te worden verbonden met hetzelfde virtuele netwerk (Kuryr), geautomatiseerd gebruik van ingebouwde OpenStack-load balancer-services voor front-end containergebaseerde workloads en gebruik van ingebouwde OpenStack-objectopslag om containerregisters efficiënter te hosten.

Verder zouden bedrijven met director-based scale-out en scale-in Red Hat OpenShift-nodes recources kunnen uitbreiden of intrekken, wanneer de werkbelastingvereisten veranderen. Ook zou het nieuwe Red Hat OpenStack Platform 14 zijn integratie uitbreiden met Red Hat Ansible Automation, de DevOps-tool van Red Hat.

IBM Power-architectuur en x86-processors

Verder bevat de nieuwste versie naar eigen zeggen onder meer processor-schaalbaarheid voor nieuwe en extreme workloads, zoals bijvoorbeeld artificial intelligence, verbeterde opslagbeschikbaarheid, beheer, gegevensmigratie en beveiliging door een verbeterde integratie met Red Hat Ceph Storage.

Dat laatste is inclusief de mogelijkheid om hetzelfde Cinder-opslagvolume te delen via meerdere virtuele machines. Verder biedt het ondersteuning aan zowel x86-processors als de IBM Power-architectuur. Iets wat het mogelijk maakt om OpenStack-cloud zo in te stellen, dat deze zowel op commerciële x86-servers als op mainframes kan worden uitgevoerd.