Zendesks CRM-platform Sunshine volledig gebouwd op AWS

Zendesk heeft het nieuwe customer relationship management (CRM)-platform ‘Sunshine’ gelanceerd dat volledig gebouwd is op Amazon Web Services (AWS). Naast dat het platform bedrijven in staat stelt gegevens van elk systeem met elkaar te verbinden, geeft het ontwikkelaars toegang tot open-source hulpmiddelen op AWS.

“Het is tijd dat we afstand nemen van CRM-platforms die denken dat ze het centrum van het universum zijn en je vergrendelen in een verouderde kijk op de wereld. We hebben Sunshine gebouwd om inzicht te krijgen in de verschillende dimensies van klanten en hun gegevens, terwijl ontwikkelaars de vrijheid krijgen om te bouwen zoals zij dat willen in de openbare cloud”, aldus Mikkel Svane, oprichter en CEO van Zendesk in een reactie aan ZDnet.

Private cloud-implementaties

De Software-as-a-Service (SaaS)-leverancier is gespecialiseerd in klantenservicesoftware, goed voor een half miljard dollar en voorziet naar eigen zeggen sinds de oprichting tien jaar geleden ruim 125.000 betalende klanten van een oplossing. Het snel groeiende bedrijf hoopt in 2020 een omzet van 1 miljard dollar te behalen.

Al is dat altijd nog stukken minder vergeleken met een andere belangrijke speler op het gebied van CRM, Salesforce, die in 2019 mikt op een omzet van ruim 13 miljard dollar. Net als Zendesk werkt ook Salesforce nauw samen met AWS en is het zelfs de voorkeursleverancier op het gebied van infrastructuur.

Iets dat de CEO van Zendesk zich maar al te goed realiseert: “Het is moeilijk om jezelf te onderscheiden als je oplossingen aan het bouwen bent, die gebaseerd zijn op dezelfde private cloud-implementaties. Met de opkomst van AWS en Microsoft Azure willen CIO’s technologie van SaaS-leveranciers en cloudleveranciers samenvoegen in één ruimte.”

Nieuwe functies

Zendesk zou het nieuwe platform Sunshine hebben voorzien van een aantal functies, zoals ‘profielen’, waar klanten uit meerdere applicaties in één overzicht worden weergegeven en ‘evenementen’, die het mogelijk maakt om een tijdlijn van alle activiteiten van een klant aan te maken, zoals interacties met de klantenservice, websitebezoeken, aankooptransacties of verzendgeschiedenis.

Verder kunnen gebruikers met behulp van de tool ‘aangepaste objecten’ willekeurige klantinformatie opslaan als producten in eigendom of gehuurde apparatuur.

Naast de lancering van Sunshine lanceerde Zendesk op hetzelfde moment ook een nieuwe, geautomatiseerde verkooptool, genaamd Zendesk Sell. Deze tool maakt naar eigen zeggen de verkooppijplijn voor verkoopteams meer inzichtelijk en zou bedrijven in staat stellen ondersteunings- en verkoopgegevens te integreren op het Sunshine-platform. Daarnaast maakte de SaaS-leverancier ook nog zijn data-analysetool, Zendesk Explore, algemeen beschikbaar.

Volop productlanceringen in 2018

De lancering van het nieuwe CRM-platform Sunshine, Zendesk Sell en Zendesk Explore zijn de volgende in een lang rijtje van productlanceringen, waar Zendesk dit jaar de markt mee voorziet.

Zo lanceerde het bedrijf in juni nog tijdens zijn partnerevent in Londen een aantal nieuwe tools voor grote bedrijven om klantenservice op grote schaal efficiënter te maken.