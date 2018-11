Intel zet neuraal netwerk op een USB-stick

In aanloop naar zijn allereerste AI-ontwikkelaarsconferentie in Beijing, heeft Intel de Neural Compute Stick 2 gelanceerd. Het kleinood is bedoeld om het uitvoeren van AI-algoritmes op apparaten in de edge van het netwerk mogelijk te maken.

Edge-apparaten zijn toestellen die zich aan de rand van een netwerk bevinden, tegenover een datacenter dat centraal in de architectuur staat. Het gaat dan niet alleen om routers, switches en gateways. Ook allerlei IoT-apparaten en sensoren worden tot deze categorie gerekend.

Omdat deze toestellen steeds krachtiger worden, kan een deel van de dataverwerking dichter bij de bron van de gegevens worden uitgevoerd, in plaats van eerst halfweg over de aarde te reizen naar een datacenter. Dat leidt tot kostenbesparing, minder bandbreedteverbruik, verbeterde veiligheid en een lagere latency.

Neural Compute Stick 2

De Neural Compute Stick 2 (NCS2) van Intel is in essentie een USB-stick met daarop een neuraal netwerk dat helemaal lokaal opereert en AI-mogelijkheden naar deze edge-apparaten brengt.

De stick beschikt over een Movidius Myriad X VPU (Vision Processing Unit) die het rekenwerk voor zich neemt om beeldherkenning lokaal en in real-time mogelijk te maken. Zoals de naam doet vermoeden, is het al de tweede versie van de stick. Dit nieuw exemplaar zou volgens Intel acht keer sneller zijn dan de eerste editie van vorig jaar.

De stick werkt op een standaard USB 3.0-poort en vereist geen extra hardware, zodat je een model dat je op je pc hebt getraind naadloos kan implementeren in een breed scala aan apparaten, zonder dat daarvoor een verbinding met de cloud nodig is. Denk bijvoorbeeld aan lokale realtime beeldherkenning voor slimme camera’s, drones of industriële robots.

Intel verkoopt de NCS2 voor 100 dollar en legt verder geen beperkingen op wie met de stick aan de slag kan gaan.

Gerelateerd: Edge computing is het zenuwstelsel van het Internet of Things