Rubrik vereenvoudigt beheer en bescherming van data voor Microsoft Azure

Rubrik komt met het platform Rubrik Accelerator voor Microsoft Azure, waarmee eindgebruikers snel en eenvoudig binnen één omgeving hun data en applicaties kunnen beheren en beschermen. Dat geldt voor zowel on-premise als in de public cloud-omgeving van in dit geval Azure.

Naast deze beheer- en beschermingsmogelijkheden zijn eindgebruikers, volgens de leverancier, met deze oplossing nu ook in staat om snel te overschakelen naar een hybride cloudmodel waardoor ze sneller kunnen innoveren, productiever kunnen zijn en natuurlijk kosten kunnen besparen. Volgens Rubrik vervangt de geïntroduceerde oplossingen diverse legacy-toepassingen voor databeheer die eerder een goede cloudmigratie tegenhielden.

Voordelen van Rubrik Accelerator

Concreet biedt Rubrik Accelerator voor Microsoft Azure eindgebruikers onder meer een snelle adoptie van de public cloudomgeving van Microsoft, doordat de archivering naar de public cloudomgeving automatiseert en zo op de langere termijn voor goedkopere dataretentie zorgt. Ook kunnen ze op deze manier in een later stadium snel applicaties in Azure draaien voor testen en ontwikkelen.

Daarnaast zorgt de oplossing, aldus de leverancier, voor een zeer eenvoudig beheer van de data. Eindgebruikers beschikken over een enkele, eenvoudige Rubrik-interface om applicaties op locatie, in the edge en in de cloud te beheren. Met slechts een paar klikken kunnen zij onder meer back-up-, herstel- en archiveringsschema’s volledig automatiseren. Hierdoor worden dagelijkse beheertijden van uren tot minuten worden verkort.

Verder zorgt de oplossing voor snellere herstelmogelijkheden met SQL Live Mount en globaal zoeken. De gebruikers kunnen hierdoor binnen enkele minuten hersteloperaties uitvoeren met de Live Mount-oplossing van Rubrik voor SQL en bestanden onmiddellijk lokaliseren met voorspellende globale zoekopdrachten, inclusief bestanden, mappen, filesets, VM’s en database instances, zowel on-premise als in de cloud.

Gratis Rubrik CloudOn en Microsoft Azure

De eindgebruikers van Rubrik Accelerator voor Azure ontvangen gratis CloudOn- en Azure-credits. Hiermee kunnen zij zes maanden gratis Azure van Microsoft en twaalf maanden gratis CloudOn van Rubrik gebruiken.

Portfolio en beschikbaarheid

Rubrik Accelerator voor Azure is een toevoeging aan het aanbod voor Microsoft-klanten met geautomatiseerde databescherming voor Microsoft Hyper-V, ondersteuning voor fysieke Windows en onmiddellijk database herstel met SQL Live Mount. Daarnaast helpt de specialist eindgebruikers met de integratie met Microsoft SQL Server, Microsoft Office 365, Windows, Hyper-V, Azure Stack en Azure Data Box. In de toekomst blijft Rubrik nog verder samenwerken met Microsoft op technologisch vlak en gezamenlijke toepassingen.

Rubrik Accelerator voor Microsoft Azure is beschikbaar via alle Rubrik- en Azure-kanaalpartners.