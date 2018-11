Rubrik geeft cloudgebaseerd datamanagement-platform nieuwe update

Met de Andes 5.0-release van zijn cloud datamanagement-platform biedt Rubrik nu een enkele software-oplossing voor het automatiseren, beheren en beschermen van data en applicaties, zowel on-premise, in datacenters of in cloudomgevingen. In de release zijn specifiek verbeteringen aangebracht voor bedrijfskritische en cloud-native applicaties van verschillende leveranciers.

Het cloudgebaseerde datamangement-platform Andes versie 5.0 stelt eindgebruikers in staat om vanuit een platform al hun bedrijfskritische informatie te beschermen en te ordenen voor governance, compliance en herstel.

Specifiek gaat het hierbij, aldus de leverancier, over datamanagement waarmee eindgebruikers toepassingen in datacenters en cloudomgevingen beschermen, selfservice op grote schaal automatiseren en operationele complexiteit zoveel mogelijk beperken. Dit terwijl beheer, compliance en beveiliging tegen cyberbedreigingen behouden blijven.

Verbeteringen voor bedrijfskritische applicaties

De nu uitgebrachte versie 5.0 besteedt hiervoor extra aandacht aan bedrijfskritische applicaties, waaronder platformen van verschillende leveranciers. Concreet gaat het hierbij om platformen van onder andere Oracle en SAP HANA.

Daarnaast introduceert de update voor bedrijfskritische applicaties onder meer NAS Direct Archive voor het efficiënt en veilig beheren van enorme ongestructureerde datasets in datacenter- en cloudopslagsystemen, terwijl wereldwijd kan worden gezocht naar directe en gedetailleerde data discovery.

Verder biedt Andes 5.0 specifieke toepassingen voor bare metal recovery, inclusief volledige systeemmigratie naar elke hypervisor of cloud instance, voor het besturingssysteem Windows. Tot slot bevat de release nog speciale automatiserings-, compliance-, en security-oplossingen voor elektronische patiëntendossiers van zorgverleners.

Integratie met cloud-native applicaties

Naast bedrijfskritische applicaties, ondersteunt Andes 5.0 nu ook de bescherming van cloud-native applicaties, zoals Office 365 van Microsoft, en alle bekende publieke cloudomgevingen. Ook ondsersteunt de laatste versie van het cloudgebaseerde datamanagent-platform, in combinatie met Rubrik Datos IO, NoSQL-databases als MongoDB en Cassandra.

Overige verbeteringen

Overige verbeteringen die nu aan het Rubrik-platform zijn toegevoegd, zijn onder meer Elastic App Service voor een hoogwaardige en veilige dataservice te leveren voor iedere toepassing, zoals Oracle, SQL Server, MySQL, PostgreSQL, SAP HANA, MongoDB en Cassandra.

Tevens biedt het platform nu aanzienlijke prestatieverhogingen in de cloud met oneindige incrementele cloudarchivering, voor snellere recoveries en lagere kosten door de CloudOn-services van Rubrik. Verder biedt de eveneens recent gelanceerde oplossing Rubrik Accelerator voor Microsoft Azure specifieke databeveiliging en applicatiemobiliteit voor het publieke cloudplatform van Microsoft.