Samsung investeert 22 miljard in ontwikkeling AI en 5G-technologie

Samsung investeert 22 miljard dollar in 5G-netwerken en kunstmatige intelligentie. De bedoeling is dat het Zuid-Koreaanse bedrijf op die manier in 2020 een marktaandeel van 20 procent in de markt van netwerkapparatuur heeft. Momenteel staat het bedrijf in de top vijf.

Dat stelt Youngky Kim, het hoofd van de netwerkafdeling van Samsung. Hij sprak tijdens het WSJ D.Live in Californië en vertelde dat de nieuwe generatie netwerken het potentieel van kunstmatige intelligentie moeten ontgrendelen. Samsung ziet 5G als “zuurstof” voor kunstmatige intelligentie. “AI heeft veel gegevens nodig om op je te kunnen reageren”, aldus Kim. “5G kan die data aanleveren, waar 4G dat niet kan.”

Groot bereik

Samsung produceert elk jaar een half miljard elektronische apparaten. Het stelt daardoor precies te kunnen bieden wat mensen willen. De Zuid-Koreaanse technologiegigant is al langer ’s werelds grootste fabrikant van elektronica als het aankomt op omzet en is sinds vorig jaar ook de grootste fabrikant van halfgeleiders.

Het bedrijf zal nu dus flink investeren in 5G en AI. Momenteel staat Samsung op de vijfde plaats van de markt, na Huawei, ZTE, Ericsson en Nokia. Dat Huawei geen netwerkapparatuur mag leveren aan de Verenigde Staten en Australië biedt een kans voor Samsung, dat op deze manier toegang heeft tot markten waar de Chinese giganten geen toegang eer toe hebben.

Ook in Zuid-Korea profiteert Samsung daarvan. Twee van de drie grootste telecomproviders hebben besloten Huawei uit te sluiten van de biedingen voor het bouwen van 5G-netwerken. In juli kwam Samsung dan ook met eigen 3.5GHZ en 28GHZ mmWave-apparatuur voor Zuid-Korea. Het benadrukte ook dat wereldwijd overheden en telecomproviders vertrouwen in zijn apparatuur hebben.

5G zal volgend jaar al commercieel op de markt komen. Het bedrijf investeert verder fors in de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie.