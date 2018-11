AWS maakt gratis versie van OpenJDK Java kit beschikbaar

Amazon Web Services (AWS) heeft een gratis multiplatform distributie van de Open Java Development Kit (OpenJDK) gepubliceerd die klaar is voor productie. De kit wordt door duizenden ontwikkelaars gebruikt om hun Java-gebaseerde applicaties te managen. De distributie van AWS heeft Amazon Corretto, meldt Silicon Angle.

Met de kit wordt de garantie gegeven dat Java gratis te gebruiken is door al zijn gebruikers. Java is een van de populairste programmeertalen ter wereld en wordt in veel enterprise-applicaties gebruikt. De toekomst van OpenJDK kwam echter in gevaar, omdat Oracle zei de ondersteuning voor de gratis versie in januari stop te zetten.

Arun Gupta, principal open-source technologist bij Amazon, stelt dat Java één van de populairste talen onder AWS-gebruikers is. Zodoende wil het bedrijf ondersteuning blijven bieden. “Veel van onze klanten zijn zich zorgen gaan maken dat ze moesten betalen voor een langdurig ondersteunde versie van Java om hun workloads te draaien. Als een eerste stap hebben we onlangs langdurige ondersteuning voor Java in Amazon Linux opnieuw bevestigd. Maar onze klanten en de bredere Java-gemeenschap draaien Java op diverse platformen, zowel op en buiten AWS”, aldus Gupta.

Ondersteuning

Amazon Corretto wordt op diverse andere Linux-versies beschikbaar gemaakt, waaronder op Ubuntu en Red Hat. Dit gebeurt als het algemeen beschikbaar is geworden in het eerste kwartaal van 2019. Gupta stelt verder dat Corretto beschikbaar wordt gemaakt met langdurige ondersteuning. Het bedrijf blijft upgrades voor de prestaties en beveiligingsoplossingen per kwartaal uitbrengen.

De nieuwste versie, Corretto 8, is nu beschikbaar als preview met functies die overeenkomen met degene in OpenJDK 8. Gupta zegt dat Amazon een compatibiliteitskit voor technologie draait voor iedere toekomstige release, om ervoor te zorgen dat het werkt met Java SE.

Amazon Corretto 8 wordt tot het einde van juni 2023 ondersteund, en mogelijk zelfs daarna nog. Ook werkt Amazon aan Corretto 11, wat ondersteund blijft worden tot augustus 2024.