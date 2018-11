Bitcoin cash levert meer dan 90 procent van zijn waarde in na dispuut over toekomst

De prijs van de bitcoin cash is tot een dieptepunt gezakt. De instabiliteit van de markt van cryptovaluta, gecombineerd met een dispuut over de toekomst van bitcoin cash, leidt tot grote verkopen van de virtuele valuta. Daarmee daalt de prijs enorm, zelfs tot een dieptepunt dat de afgelopen anderhalf jaar niet meer gezien is.

Dat schrijft de site Silicon Angle vandaag. Bitcoin cash is een rivaliserende cryptovaluta van de bitcoin en een afsplitsing van de betreffende cryptovaluta die in de loop van augustus 2017 gelanceerd werd. Het is de vierde grootste cryptovaluta van het moment, gekeken naar het marktaandeel. De makers van bitcoin cash wisten zichzelf meteen de markt in de prijzen, door tijdens de afsplitsing iedereen met bitcoin de kans te geven om hetzelfde bedrag aan bitcoin cash te innen.

Dispuut over toekomst

Maar momenteel woedt er een groot dispuut over de toekomst van bitcoin cash. Roger Ver en zijn kamp vindt dat het protocol van bitcoin cash moet veranderen naar wat het bitcoin ABC genoemd is. Tegelijk is er Craig Wright, een Australiër die ooit claimde bitcoinmaker Satoshi Nakamoto te zijn, die juist wil dat het protocol hoe het er nu voor ligt, zo moet blijven.

Wright zal vermoedelijk de strijd winnen, maar het gevolg is nu al dat Ver samen met zijn steun werkt aan een eigen afsplitsing van de bitcoin cash. Die wordt bitcoin ABC genoemd. De controverse ligt, zoals Ars Technica opmerkt, ten grondslag een bitcoin cash. “Het is niet duidelijk waarom het van invloed is op de waarde van mainstream bitcoin of andere cryptovaluta. Maar de handel cryptovaluta kent een duidelijk patroon: als er één in waarde daalt, doet de rest dat vaak ook.”

Flinke waardedaling

Niet verrassend is dan ook dat de waarde van bitcoin cash flink gedaald is. In de afgelopen zeven dagen, leverde de munt 30 procent van zijn waarde in. Momenteel staat de munt op 428.63 dollar. Op het hoogtepunt van de cryptovalutahype bedroeg de waarde van bitcoin cash 4.091,70 dollar, waarmee het in de afgelopen twaalf maanden alleen al 90 procent van zijn waarde inleverde.

Ook andere cryptovaluta, waaronder bitcoin, ethereum, litecoin en ripple leverden tussen de tien en twintig procent van hun waarde in.