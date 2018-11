Google introduceert Squoosh voor Chrome om snellere webpagina’s te maken

Google Chrome Labs heeft een open-source web-gebaseerde image editing-app genaamd Squoosh geïntroduceerd. De app toont hoe beelden sneller kunnen laden met het WebP image container-format van Google.

WebP werd in 2010 door Google geïntroduceerd onder een open-source-licentie. Het format is een zogenaamd “lossy compressed format”, wat betekent dat als beelden gecomprimeerd worden, de kwaliteit achteruit gaat. Daardoor kan een compressie-algoritme een veel kleiner beeld maken dan wat anders mogelijk zou zijn. WebP kan vaak 30 procent meer compressie bereiken dan de populaire JPEG-standaard, maar dan met dezelfde kwaliteit.

Met Squoosh kunnen ontwikkelaars een afbeelding via drag and drop op een oppervlak die in een webbrowser draait plaatsen. Vervolgens kunnen ze het image format selecteren, het beeld schalen, de beeldkwaliteit instellen en het kleurpalet reduceren. De app laat ontwikkelaars vervolgens het origineel en de geoptimaliseerde versie naast elkaar vergelijken. De formats die geselecteerd kunnen worden zijn onder meer WebP, mozjpeg, BMP, JPEG, GIF, TIFF, JPEG 2000 en PDF.

Native app

Squoosh wordt aangestuurd door Progressive Web Application-technologie, een web-gebaseerd app-ontwerp met functies voor rijke gebruikerservaringen vergelijkbaar met native apps. De app kan in iedere browser op zowel desktop als op smartphones draaien.

Daardoor kunnen Chrome OS- en Windows 10-platformen met de laatste versie van Chrome Squoosh als een native app gebruiken die in een browser draait. Smartphones, tablets, Chromebooks en Windows netbooks kunnen deze en andere apps van dit type gebruiken. Ook doet de app voordeel met een uitbreiding van ondersteuning voor PWA’s, wat Google ook heeft aangekondigd.

Google geeft aan de ondersteuning uit te breiden op basis van wat het geleerd heeft naar Chrome voor Windows en Linux. Ondersteuning voor Mac volgt in Chrome 72.