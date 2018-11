Windows 10 October 2018 Update opnieuw getroffen door enkele bugs

Vierentwintig uur nadat Microsoft de uitrol van de Windows 10 October 2018 Update met een maand vertraging heeft hervat, staat de teller van nieuwe bugs op drie.

Het belangrijkste probleem heeft betrekking tot de werking van toegewezen netwerkstations. Het gaat om een bug die zelfs al bij de eerste lancering van de update werd opgemerkt en gemeld, maar Microsoft nog niet heeft verholpen.

“De nieuwe 1809-update aan het testen en alles lijkt in orde, behalve dat alle toegewezen stations naar Windows 2012-bestanden als niet verbonden (rode x) worden weergegeven na een reboot of afmelden”, schreef een gebruiker al op 5 oktober op Microsofts TechNet-forum. Verschillende gebruikers vielen hem vervolgens bij met meldingen van gelijkaardige problemen.

Microsoft heeft de bug ondertussen erkend en zegt aan een oplossing te werken. Die zal evenwel nog zeker tot 2019 op zich laten wachten, aldus de reus uit Redmond. Microsoft biedt wel tijdelijke workarounds aan, maar die kunnen mogelijk leiden tot problemen met andere applicaties, waarschuwen experts. Wie veel met toegewezen netwerkstations werkt en vreest geconfronteerd te worden met de problemen, kan de update daarom beter uitstellen.

Trend Micro en AMD

Daarnaast is er ook een compatibiliteitsprobleem specifiek voor gebruikers van Trend Micro’s softwarepakketten OfficeScan en Worry-Free Business Security. Op verzoek van de securityleverancier heeft Microsoft de uitrol van de Windows 10 October 2018 Update voorlopig gestaakt voor de gebruikers in kwestie. Meer informatie vind je op deze webpagina van Trend Micro.

Een derde probleem heeft betrekking tot systemen met een grafische kaart van AMD uit de Radeon HD 2000- of 4000-reeks aan boord. Voor deze gebruikers kunnen tabbladen in Microsoft Edge mogelijk niet meer goed werken na het uitvoeren van de update. Ook in dit geval wordt de uitrol tijdelijk geblokkeerd om verdere problemen te voorkomen.

Maand vertraging

Microsoft rolde de Windows 10 October 2018 Update eerder deze week opnieuw uit, nadat het zich bij de initiële uitrol begin oktober genoodzaakt zag om de update tijdelijk weer in te trekken. Verschillende gebruikers werden geconfronteerd met verdwenen persoonlijke bestanden na het uitvoeren van de update.

Microsoft loste het probleem op, beloofde de verloren bestanden weer te herstellen en voelde zich na een maand testen zeker genoeg om de update opnieuw uit te rollen. Dat al zo snel nieuwe bugs optreden is op zich niet onbegrijpelijk vanwege de grote complexiteit en de vele bewegende delen waaruit een besturingssysteem is opgebouwd. Het doet wel vragen rijzen over Microsofts kwaliteitscontrole en vooral of het halfjaarlijkse updateritme dat het bedrijf sinds Windows 10 hanteert niet te snel is.

