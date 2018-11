Microsoft lanceert blockchain SDK in Azure

Grote techbedrijven richten steeds meer hun pijlen op blockchain. Microsoft lanceert nu een blockchain SDK in de cloud. De initiële release focust op drie thema’s: data en systemen integreren, interfaces connecteren en smart contracts en blockchainnetwerken uitrollen.

“Deze kit vergroot de mogelijkheden van onze blockchain developer templates en Azure Blockchain Workbench. Die integreren Azure services voor sleutelbeheer, off-chain identiteit en data, monitoring en messaging API’s in een referentie-architectuur dat snel en gemakkelijk kan worden gebruikt om blockchaingebaseerde applicaties te bouwen,” zegt Marc Mercuri, blockchain engineering lead bij Microsoft aan The Next Web.

Microsoft voorziet in de SDK SMS- en steminterfaces voor tracking en supply chain-oplossingen, integraties met IoT-toesellen en ondersteuning voor Android en iOS. Microsoft noemt de ontwikkelkit een ‘end-to-end’ blockchainoplossing.

Concurrentie

De SDK zal compatibel zijn met heel wat ledger-technieken waaronder Ethereum en Bitcoin. Om ontwikkelaars een vliegende start te geven, heeft Microsoft een uitgebreide gids op Github gepost.

Microsoft is lang niet de enige technologiegigant die bezig is met blockchain. IBM, Google en Amazon zijn ook actief bezig om blockchain te integreren in hun producten.

Vorige maand bracht blockchain Nasdaq en Microsoft al samen. Het systeem zorgt voor het eenvoudig beheren van leveringen, betalingen en afhandelingen van transacties voor Nasdaq-klanten. Azure blockchain-services wordt geïntegreerd met Nasdaq’s Financial Framework, dat software biedt voor handelaars, beurzen en clearinghouses om met elkaar in contact te komen.