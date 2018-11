Docker en MuleSoft hebben aangekondigd een samenwerking te starten. Als onderdeel van die samenwerking gaan de twee bedrijven samen producten verkopen en hun platformen integreren. Ook krijgt Docker een investering van Salesforce, dat MuleSoft afgelopen lente voor 6,5 miljard dollar overnam.

Hoe groot het aandeel van Salesforce in Docker wordt, is onbekend, meldt TechCrunch. Wel is duidelijk dat MuleSoft samen met Docker gaat werken om applicaties in containers te verbinden met diverse databronnen in een organisatie. Door de twee bedrijven samen te brengen, kunnen die applicaties op een moderne manier verbonden worden met de databronnen, zelfs als het om legacy-apps gaat.

De samenwerking omspant meerdere niveaus en bevat onder meer een technische integratie. Klanten moeten daardoor eenvoudig de twee toolsets samen kunnen gebruiken. Ook wordt er samengewerkt met systeemintegrators en ISV’s. ISV’s helpen bedrijven om complexe oplossingen te laten werken binnen grote organisaties.

Scott Johnston, CPO bij Docker, stelt dat het vooral gaat om het samenbrengen van twee bedrijven met overeenkomende missies als het gaat om wat ze van klanten horen. Daaronder valt het meegaan met brede trends om meer uit hun legacy-apps te halen en een groeiende wens op een API-gedreven aanpak te gebruiken voor de productiviteit van ontwikkelaars. Johnston geeft aan dat de partijen de afgelopen jaren apart aan deze uitdagingen werkten. Dat maakt het volgens hem logisch dat er geluisterd wordt naar de markt en de klanten, om samen te gaan werken.

Interoperabiliteit

Uri Saris, CTO bij Mulesoft, stelt ook dat klanten beide producten hebben gebruikt en dat dit opriep tot een formelere aanpak. “We hebben dezelfde klanten en onze samenwerking verstevigd dat. Dit dat is een geweldige beweging, maar we geloven in versnelling. Dus als er dingen zijn die we kunnen doen – en we hebben nu plannen voor wat we gaan doen om dat nog sneller te maken – om dat nog natuurlijker en ingebouwder te maken, kunnen we de beweging versnellen om dit te doen.” Saris legt uit dat je eerst afzonderlijk over deze twee zorgen moest nadenken. Er wordt gewerkt aan interoperabiliteit, waardoor je er niet meer apart over na hoeft te denken.