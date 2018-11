Red Hat presenteert bètaversie Red Hat Enterprise Linux 8

Red Hat heeft de officiële bètaversie van zijn zakelijke Linux-platform Enterprise Linux 8 Beta uitgebracht. Hiermee wil de open source-specialist de basis leggen voor een overstap naar de hybride cloudomgevingen en het gebruik van toepassingen als Linux-containers, Kubernetes of blockchain voor nieuwe en innovatieve producten en diensten.

Volgens de specialist verandert de enterprise IT-wereld op dit moment flink. Veel bedrijven zijn bezig met met innovatie om betere producten en diensten op de markt te brengen die zich echt onderscheiden. Bedrijven moeten daarom, in de filosofie van Red Hat, eenvoudiger kunnen overstappen naar hybride cloudomgevingen, waardoor workloads, vooral applicaties, zich vrij kunnen bewegen tussen on-premise, private en publieke (multi)cloudomgevingen.

De basis voor de hybride cloud is volgens de specialist vanzelfsprekend Linux. Alle innovatieve technologie die dit mogelijk moet maken, zoals containers, Kubernetes, kunstmatige intelligentie of blockchain, hebben deze code als basis.

Red Hat introduceert nu Enterprise Linux 8 Beta (RHEL8) die, naar eigen zeggen, vooral deze nieuwe technologieën de basis moet vormen en bedrijven helpt hun IT-omgeving verder uit te breiden en daadwerkelijk te transformeren. Zonder daarbij afbreuk te doen aan de al bestaande IT-investeringen.

Introductie van Application Streams

Concreet is er veel functionaliteit in de nieuwste versie van Enterprise Linux toegevoegd, de belangrijkste wellicht het concept van Application Streams. Deze toepassing zorgt ervoor dat userspace-packages eenvoudiger en met meer flexibiliteit kunnen worden geleverd.

Bovendien kunnen user-packages van een update worden voorzien, zonder dat eindgebruikers op een nieuwe versie van het besturingssysteem moeten wachten. Meerdere versies van hetzelfde pakket, zoals een programmeertaal of een database, kunnen ook voor installatie beschikbaar gesteld worden via een application stream. Dit moet alles meer agile maken en de mogelijkheid geven tot eigen tweaks, zonder dat de stabiliteit van de onderliggende platforms of implementaties in het geding komen.

Verdere verbeteringen binnen RHEL8

Daarnaast is binnen RHEL8 onder meer de Linux-networking in containers verbeterd. Containers blijven een standaard onderdeel van RHEL en worden ontwikkeld en gebouwd op basis van Buildah, Podman en Skopeo om applicaties in containers sneller en efficiënter te vinden, uit te voeren, te bouwen en te delen.

De introductie van een nieuwe TCP/IP-stack geïntroduceerd met bandbreedte en toepassingen als round-trip propagation time congestion control moet, volgens de open source-specialist, vooral de prestaties van servers voor diensten als video streaming verbeteren.

De security is van een update voorzien met de ondersteuning van de OpenSSL 1.1.1- en TLS 1-protocollen. Deze protocollen bieden meer mogelijkheden voor versleuteling, in combinatie met eveneens toegevoegde nieuwe systeembrede versleutelingsmaatregelen.

Beheers- en opslagverbeteringen

De beheersmogelijkheden zijn verbeterd door Web Console, een bedieningspaneel waarmee een enkele gebruiker het overzicht behoudt. Composer moet de creatie en implementaties van images, fysiek, virtueel, private of public, in hybride cloudomgevingen mogelijk maken.

Voor opslagbeheer introduceert RHEL8 Stratis. Dit is een volume-managing filessytem voor geavanceerd databeheer. Systeembeheerders hoeven hierdoor niet de onderliggende nuances te begrijpen, zodat een sneller en efficiënter bestandssysteem wordt gerealiseerd. File System Snapshots zorgen voor een snellere manier om taken op bestandsniveau uit te voeren, zoals het klonen van virtuele machines. Ondersteuning voor LUKSv2 maakt, tot slot, on-disk data versleuteling mogelijk in combinatie met Network-Bound Disk Encryption (NBDE).

Klanten en abonnees kunnen RHEL 8 nu testen. Ontwikkelaars kunnen RHEL 8 ook bekijken via het Red Hat Developer Program.