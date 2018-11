Oracle neemt SD-WAN-bedrijf Talari Networks over voor onbekend bedrag

Oracle heeft aangekondigd Talari Networks over te nemen, om zijn cloud- en networking-zaken uit te breiden. Talari Networks is een software-defined wide area network-bedrijf. Hoeveel geld er met de overname gemoeid is, is onbekend.

Talari Networks werd in 2009 opgericht en wist 53,5 miljoen dollar aan financiering op te halen. Het belangrijkste product van Talari Networks is zijn Failsafe-technologie. Dat is een SD-WAN-platform dat gebruikt wordt om enterprise-netwerken te verbinden over grote geografische afstanden. WAN-verbindingen hebben traditioneel gezien speciale hardware nodig, maar SD-WAN vereist dit niet doordat het netwerk-controle naar de cloud verhuisd met een softwarematige aanpak.

Failsafe SD-WAN zou een betere betrouwbaarheid en beveiliging bieden voor verbindingen tussen locaties en tussen locaties en de cloud. Ook biedt het toegang tot applicaties via ieder IP-netwerk. Oracle zegt van plan te zijn om de technologie te gebruiken om zijn eigen Session Border Controller en netwerkmanagementinfrastructuur te verbeteren. Dit wordt gebruikt om de flow van data bij vaste en mobiele IP-netwerken te beveiligen en managen.

Ondeschat

“Het belang van netwerken wordt vaak vanuit een prestatie-, beveiligings- en betrouwbaarheidsperspectief onderschat als enterprises next-generation-applicaties deployen”, stelt Holger Mueller, analist en vice-president bij Constellation Research, tegenover SiliconAngle. “Fabrikanten als Oracle die deze workloads constant willen laten innoveren willen dit hebben om hun onderliggende netwerkinfrastructuur modern en concurrerend te houden. Dit betekent nu dat de netwerkinfrastructuur software-gedefinieerd moet zijn en CxO’s kunnen verwachten dat Talari Oracle’s load-specific netwerkprestaties gaat versterken.”

Oracle heeft belooft de producten en diensten van Talari voorlopig niet af te sluiten. Naar verwachting wordt de deal voor het einde van het jaar afgerond. Dan wordt Talari geïntegreerd in de zakelijke afdeling Oracle Communications.