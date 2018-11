Google lanceert fonds voor sponsoring prestatie-functies in JavaScript-frameworks

Google gaat een fonds ter waarde van 200.000 dollar lanceren om de ontwikkeling en implementatie van prestatie-gerelateerde functies in JavaScript-frameworks van derde partijen te sponsoren. Dat meldt ZDNet.

Frameworks met originele ideeën om prestaties te verbeteren en de frameworks die prestatie-verbeterende functies standaard meeleveren krijgen de voorkeur in de verdeling van het geld in het fonds. Ontwikkelaars van frameworks kunnen zich aanmelden via een sponsoring van Google via een speciale website.

Nicole Sullivan, Chrome Product Manager, en Malte Ubl, Engineering Lead bij de internetgigant, geven aan dat de populariteit, grootte en de adoptie van een framework niet meetelt als belangrijke factor om geselecteerd te worden. Het doel van het initiatief is om ontwikkelaars te helpen bij het behalen van hun prestatiedoelen en hun gebruikers standaard gebruikerservaringen van hoge kwaliteit te bieden. Google wil er zeker van zijn dat dat op grote schaal gebeurt.

Zodoende is er geen drempel voor een expliciete grootte van de frameworks die mogelijk gesteund worden. Het bedrijf analyseert de algemene voorstellen kritisch op basis van de creativiteit van de oplossing, de kans dat het een impact gaat maken en de schaal waarop het ontwikkelaars direct kan beïnvloeden.

Verder benoemen de twee Google-medewerkers een andere belangrijke factor, namelijk of de functie standaard ingeschakeld kan worden en daardoor een maximale impact heeft. Dit in plaats van dat het alleen optioneel beschikbaar kan zijn. Meer details over de financiering en het selectieproces wordt in de komende twee weken bekendgemaakt.

Creatief

Toch zijn er al een paar details bekend. “We willen dat ontwikkelaars creatief zijn in het aanpakken en oplossen van het prestatieprobleem op het internet, maar op een hoog niveau zoeken we naar functies die direct impact hebben op de laadprestaties en runtime-prestaties.”

Het is voor het eerst dat Google zoveel interesse toont in de wereld van JavaScript-frameworks, die vaak gebruikt worden als de bouwstenen van veel van de hedendaagse websites, web-gebaseerde diensten en mobiele apps. “Frameworks maken web-apps soms trager. Maar ze zijn ook onze beste hoop om ze sneller te maken.”