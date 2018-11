‘Ook Duitsers overwegen verbod op Chinese bedrijven bij opbouw 5G-netwerken’

Duitse regeringsmedewerkers proberen de nationale overheid ervan te overtuigen om Chinese leveranciers van netwerkapparatuur uit te sluiten van hulp bij het aankomende 5G-netwerk van het land. Het zou een nieuwe klap zijn voor onder meer Huawei, dat ook al niet mag meedingen naar 5G-netwerken in Australië en de Verenigde Staten.

De Duitse ministers van buitenlandse én binnenlandse zaken zijn van plan om te proberen een dergelijk verbod er doorheen te drukken. Zo voorkomen ze dat de Chinezen potentieel hun netwerken kunnen bespioneren. De vrees is namelijk dat de bedrijven achterdeurtjes inbouwen in hun netwerken zodat spionage makkelijker is.

Serieuze zorgen

“Dit zijn serieuze zorgen. Als het aan mij zou liggen, doen we precies wat de Australiërs doen”, aldus een van de bronnen tegen Reuters. Sommige landen hebben de Chinese bedrijven al verboden mee te dingen naar de 5G-contracten. Andere landen, waaronder het Verenigd Koninkrijk en zelfs Nederland, overwegen deze maatregelen te nemen.

De druk op bedrijven als ZTE en Huawei neemt daardoor enorm toe. De bedrijven krijgen steevast de beschuldiging aan hun broek, dat ze meewerken aan spionage. Sommige westerse overheden denken dan ook dat ze hun nationale veiligheid ondermijnen door Huawei of ZTE mee te laten werken aan de uitrol van de 5G-netwerken.

Enige tegenstand

Uiteraard ontkennen alle bedrijven de beschuldigingen. Ook de Chinese overheid stelt dat er niets aan de hand is en dat het niet-onderbouwde aantijgingen zijn. In Duitsland lijkt er dan ook enige tegenstand tegen het idee om de bedrijven uit te sluiten. De groenen geloven bijvoorbeeld dat er geen wettelijke basis is om de Chinese bedrijven uit te sluiten.

“Alle investeerders van een bepaald land buitensluiten is de verkeerde aanpak”, aldus Katharina Droege. Zij zit in de Bundestag voor de groenen. “Maar we moeten wel de mogelijkheid hebben om individuele gevallen te bekijken, om ervoor te zorgen dat onze kritische infrastructuur beschermd is. Dat zou kunnen leiden tot het uitsluiten van Chinese bedrijven van het bouwen van onze 5G-infrastructuur.”