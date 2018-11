HPE brengt voorspellende analyses-tool InfoSight naar HPE-servers

HPE brengt zijn tool voor voorspellende analyses genaamd InfoSight naar zijn servers. Dat meldt ZDNet. Eerder was InfoSight alleen beschikbaar bij opslag. Nu wordt de tool ook beschikbaar voor ProLiant-servers, Synergy compute-modules en Apollo-systemen.

InfoSight monitort de infrastructuur om potentiële problemen te identificeren en mogelijke oplossingen te bieden. De tool kwam onder het beheer van HPE na de overname van Nimble Storage voor 1 miljard dollar vorig jaar. De tool analyseert miljoenen sensoren van een wereldwijd verbonden installed base. De data die het verzamelt, wordt gebruikt om problemen te voorspellen en te voorkomen.

Met de beschikbaarheid voor servers gaat InfoSights inzichten bieden in problemen van selecte onderdelen. Daardoor kunnen IT-teams vooraf al verbeteringen in hun onderhoud doorvoeren. De tool kan ook alarmen bieden voor beveiligingszorgen op de server, zoals login-pogingen van mogelijke criminelen. Klanten kunnen verder de status van hun servers bekijken via een wellness-monitoring dashboard.

Uitdaging

HPE stelt dat de situatie van klanten vraagt om een hybride omgeving. Deze is geautomatiseerd en zelfhelend en pakt problemen in real-time aan. Zo kunnen IT-werknemers zich richten op verandering, in plaats van het managen van de navigatie rondom hardware-downtime en uitzonderingen in het beleid.

Naar eigen zeggen hebben opslag-klanten van HPE hun operationele kosten zien dalen met maximaal 79 procent. Hun tickets zijn in 85 procent minder tijd opgelost en 86 procent van de problemen worden automatisch voorspeld en opgelost, voordat iemand weet dat er een probleem is.

Pointnext

HPE kondigde deze week verder aan dat HPE Pointnext IT-diensten nu nieuwe Datacenter Care-diensten aanbied. De nieuwe diensten bestaan onder meer uit backup-analyses en het voorkomen van dataverlies, een SAP HANA-migratie, een Microsoft Azure-configuratie en -management, prestatie-optimalisatie, het verminderen van zakelijke risico’s en geavanceerde beveiliging en automatisering voor routinematige IT-taken.