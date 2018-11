Citrix neemt Sapho over voor extra productiviteit Workplace

Citrix laat weten dat het Sapho heeft overgenomen. Dat bedrijf specialiseert zich in het maken van micro-apps voor op werkplekken. Het plan is om de toepassingen van Sapho te integreren in de Citrix Workspace. Hoeveel geld er met de overname gemoeid gaat is niet zeker.

Sapho werd in 2014 opgericht en kwam in de loop van 2016 met zijn micro-app platform. Het gaat om toepassingen die het mogelijk maken om snel kleine taken uit te voeren, of om meldingen te versturen. Dat alles gebeurt met knoppen en visuele aanwijzingen, in plaats van letters. De toevoeging hiervan aan Citrix Workspace maakt het platform productiever.

Brede toepassingen

De toepassingen van Sapho zijn vrij breed. Zo kan een micro-app van Concur bijvoorbeeld aan een manager vragen om een uitgaveplan goed te keuren of af te wijzen. Een micro-app voor Oracle of Salesforce biedt dan onder meer de optie om een rapportage snel naar je team te versturen.

Er zijn tal van dit soort apps ontwikkeld door Sapho, allemaal binnen het platform en allemaal gecombineerd met andere zakelijke apps. Workspace van Citrix zal straks niet alleen nog meer doen om de productiviteit van werknemers te vergroten, er zijn ook meteen meer connecties met andere zakelijke apps.

Meer automatiseren

Citrix marketingchef Tim Minahan laat weten dat de ervaring van medewerkers cruciaal is om hen te kunnen behouden. Sapho maakt het mogelijk om meer taken binnen Citrix Workplace te automatiseren en zal het werk via dat platform dan ook makkelijker en toegankelijker maken.

Sapho biedt al onder meer integraties met Salesforce, Workday, Concur en ook Microsoft Outlook. De bedoeling is dat het platform in de loop van de tweede helft van 2019 helemaal met Citrix Workplace geïntegreerd is. VentureBeat denkt dat er zo’n 200 miljoen dollar aan cash betaald is voor de overname.