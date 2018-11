Firefox meldt het nu als je een gehackte website bezoekt

Mozilla voegt een nieuwe veiligheidsfunctie toe aan Firefox Quantum. Die maakt het duidelijk voor gebruikers als ze een website bezoeken, die recent een datalek gemeld heeft. Op die manier weten gebruikers of hun informatie wel veilig is, of toch niet.

Als een gebruiker een site bezoekt, die recent of in het verleden een lek gemeld heeft, dan komt er een pop-up in beeld te staan. De gebruiker krijgt in die pop-up basisinformatie over het lek en ook de suggestie om te controleren of hun gegevens wel of niet veilig waren.

Privacy en veiligheid voorop

“We brengen deze functie naar Firefox-gebruikers, en erkennen daarmee de groeiende belangstelling voor dit soort privacy- en veiligheidscentrale functies. Deze nieuwe functie rollen we de komende paar weken geleidelijk uit naar gebruikers van Firefox”, aldus Mozilla in een statement.

Hieronder een voorbeeld van hoe deze melding er uit komt te zien en het detailniveau:

Mozilla verbindt de functie waarmee mensen een melding van een hack krijgen aan de eerder dit jaar gelanceerde Firefox Monitor. Die dienst meldt het als hun e-mailaccount mogelijk onderdeel uitmaakt van een bredere hack. Vandaag stelt Mozilla dat Firefox Monitor in nog eens 26 talen beschikbaar is.

Daarnaast kunnen gebruikers via Monitor aangeven dat ze bij een pop-up ook meteen informatie moeten krijgen over hun e-mailadres. Als dat verbonden is aan een lek van een site, krijgen ze dat dan ook te zien. Net als bij Firefox Monitor, werkt Mozilla ook in dit geval samen met Troy Hunts dienst Have I Been Pwned, die het duidelijk maakt of iemands mailadres onderdeel uitmaakt van een hack.

Het is voor Mozilla in elk geval weer een mooie manier om te benadrukken dat het zich heel erg bezighoudt met de privacy van zijn gebruikers. Dat is een van de manieren waarop het zichzelf probeert te onderscheiden van de concurrentie en gebruikers hoopt vast te houden. In deze tijden waarin er zoveel nadruk ligt op privacy, zou dat zomaar eens kunnen werken.