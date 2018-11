Automation Anywhere haalt 300 miljoen dollar op voor RPA-technologie

De markt voor Robot Process Automation (RPA) groeit langzaamaan. Dat betekent ook dat er steeds meer bedrijven aan boord springen en erin investeren. Vandaag maakt Automation Anywhere bekend dat het 300 miljoen dollar heeft opgehaald bij een investering van het SoftBank Vision Fund.

Daarmee staat de totale waardering van Automation Anywhere op 2,6 miljard dollar. Eerder dit jaar vond er nog een investeringsronde plaats waarbij de waardering van het bedrijf uitkwam op 1,8 miljard dollar. In totaal is er dit jaar al 550 miljoen dollar door het bedrijf opgehaald bij investeringsrondes.

Forse investeringen

Het nieuws volgt een dag nadat een van de grootste concurrenten van Automation Anywhere, UiPath, 265 miljoen dollar op wist te halen tijdens een investeringsronde. Daarnaast werd kortgeleden nog bekend gemaakt dat Kofax een RPA-divisie over zou nemen van Nuance. Daar telde het 400 miljoen dollar voor neer.

Het is dus een goed jaar voor bedrijven die zich bezighouden met de ontwikkeling van RPA. Deze nieuwste investeringsronde van Automation Anywhere benadrukt dat eens te meer. Ook zijn er weer wat significante investeerders toegevoegd aan het lijstje van Automation Anywhere. Naast het SoftBank Vision Fund, zijn er ook techgiganten als Apple en Qualcomm die flink geld hebben geïnvesteerd in Automation Anywhere.

Kritiek op Softbank

Overigens was er hier wel enige kritiek op. Een deel van de fondsen van SoftBank komt van de overheid van Saudi-Arabië. Dat land staat momenteel onder grote druk en er is veel kritiek op, doordat het onlangs journalist Jamal Khashoggi liet vermoorden in zijn ambassade in Turkije. De vraag is hoe ethisch het nog is om geld te accepteren van het Vision Fund.

In een interview noemde CEO en medeoprichter Mihir Shukla van Automation Anywhere de moord op Khashoggi dan ook onacceptabel. Maar gesprekken met SoftBank werden al voordien gevoerd en dus had het geen impact op de beslissing van zijn bedirjf om samen te werken met SoftBank.