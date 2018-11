IBM komt met nieuwe diensten om migratie naar multi-cloud te vereenvoudigen

IBM rolt een nieuwe reeks technieken en diensten uit die erop gericht zijn om cloudmigraties en uitrol van hybride clouds te versnellen. De zet maakt onderdeel uit van pogingen van IBM om multi-cloud deployments te beheren die schakelen tussen publieke en private diensten.

In eerste instantie lanceerde IBM al manieren om meerdere clouds van rivalen als AWS, Google Cloud Platform en Microsoft Azure te combineren en beheren. Vervolgens kwam het bedrijf met extra manieren om kunstmatige intelligentie hierin toe te passen en daarna werden er nog plannen toegevoegd om Red Hat over te nemen en in een hybride cloudproject toe te voegen.

Versnelde uitrol

De automatiseringstools van de IBM Cloud Migration Factory moeten straks de uitrol van multi-clouds met 25 procent versnellen. Onderdeel daarvan zal ook een samenwerking zijn met het bedrijf ServiceNow. De IBM Cloud Migration Factory helpt bij het verhuizen van toepassingen naar de cloud. Maar er komen ook extra algoritmes die helpen om de hardware, software en architectuur van gebruikers van IBM Services in kaart te brengen.

Vijf nieuwe multi-cloud migratiediensten zullen daarbij helpen. Het gaat onder meer om:

Een Cloud Innovative toolkit, die de analyse en geautomatiseerde migratie onder één dak onderbrengt.

AI Insights, wat neerkomt op algoritmes die kijken naar overeenkomsten van apps, componenten en meer, om zo tot een roadmap te komen voor de migratie.

Geautomatiseerde migratie en moderniseringstools, die helpen om uitrolmodellen voor diverse apps te ontwikkelen.

Afgezien daarvan breidt IBM zijn partnerschap met ServiceNow uit. Dat wordt momenteel gebruikt om IT-werkzaamheden te beheren. IBM integreert zijn Multicloud Management Platform daartoe met de IT-beheertools van ServiceNow. Deze tools bieden onder meer de mogelijkheid om Kubernetes te gebruiken en applicaties in meerdere cloudomgevingen te beheren.