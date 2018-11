Microsoft’s Azure Bot-service bevordert ontwikkeling AI-assistenten

Microsoft heeft een artificial intelligence (AI)-toolkit vrijgeven waarmee bedrijven hun eigen virtuele assistenten kunnen maken. De zogeheten Azure Bot-service is te vinden op de website van Github, een verzamelplaats voor open source-software.

Volgens de softwareleverancier hebben bedrijven behoefte om hun eigen botservice te introduceren, maar ontbreekt het veelal aan technische ervaring. Microsoft wil langs deze weg helpen kennis omtrent AI te verspreiden. Vooraf ingebouwde componenten zouden de leercurve verminderen en meer bedrijven helpen hun eigen conversationele interfaces uit te rollen. Microsoft zegt hiermee tegemoet te komen aan een toenemende vraag vanuit het bedrijfsleven, voor aangepaste gespreksassistenten die overeenkomen met hun merk.

Selecteren conversatieonderdelen

De open-source technologie kan volgens Microsoft met elk apparaat-ecosysteem worden geïntegreerd, zowel cloud- als hardware-omgeving. Ontwikkelaars hebben volgens de softwareleverancier de mogelijkheid vooraf gemaakte conversatieonderdelen te selecteren. Zodra een onderdeel aan een app is toegevoegd, kan deze worden aangepast aan de merkidentiteit van de organisatie.

Ontwikkelaars zouden door een hoeveelheid aan functionaliteiten én een minimale implementatie van onderdelen, snel aan de slag kunnen. Er zijn onderdelen beschikbaar voor onder meer e-mail, apparaatbeheer, automatische implementatie van Azure-bronnen en zouden vaardigheden van derden vrij eenvoudig verbonden kunnen worden met virtuele assistenten.

Focus op zakelijks bots

Inmiddels zouden ruim 360.000 ontwikkelaars zich hebben geregistreerd om gebruik te maken van de toolkit. Het bedrijf lijkt zich dus te richten op gespecialiseerde zakelijke bots, ondanks dat het wel achterblijft met de Cortana-service: de virtuele assistent voor consumenten.

Microsoft kondige in december 2017 al aan de Azure Bot-service algemeen beschikbaar te maken voor ontwikkelaars. Bijna een jaar later komt het bedrijf zijn belofte na. Eerder deze maand nam Microsoft ook al de chatbot-ontwikkelaar Xoxco over.