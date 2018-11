Voormalig Oracle-topman Thomas Kurian wordt hoofd Google Cloud

Thomas Kurian, die in september Oracle verliet, wordt de nieuwe hoofd van Google Cloud. Bij zijn vorige werkgever was hij eveneens verantwoordelijk voor de cloudactiviteiten. Kurian volgt Diane Greene op, kondigde ze vrijdag aan. Ze stond drie jaar aan het roer bij Google Cloud.

Tot januari zal Greene aanblijven als CEO van Google Cloud, zodat de transitie goed verloopt. Bovendien blijft ze actief binnen het bestuur van moederbedrijf Alphabet. Op basis van de ervaring van Greene voor Alphabet een goede zaak. Zo was ze eerder bijvoorbeeld tien jaar CEO van VMware.

Ook Google Cloud zette flinke stappen onder haar leiding. Google-CEO Sundar Pichai noemt cloud in een reactie op het nieuws inmiddels een “incredible business”. Het bedrijf realiseerde dit volgens Pichai binnen de enkele jaren onder leiding van Greene, waarbij er handig gebruikgemaakt is van de tientallen jaren investeringen in infrastructuur, data-security en kunstmatige intelligentie.

Meningsverschil

Haar opvolger heeft ook genoeg ervaring als bestuurder binnen de enterprise IT. Sinds 1996 werkte hij voor Oracle. Zijn laatste functie was president voor productontwikkeling, waarbij hij veel samenwerkte met Oracle-CTO Larry Ellison. Volgens de geruchten zou dat één van de redenen zijn van het vertrek. Kurian zou namelijk een conflict hebben met Ellison over de richting die het bedrijf opging met cloud computing.

Aanvankelijk werd er gesproken over een verlengd verlof van Kurian, maar later werd het afscheid publiekelijk gemaakt. Voor velen een verrassing, aangezien er soms aangenomen werd dat Kurian de CEO van Oracle zou worden bij een vertrek van Ellison.

Ambitie

Kurian start op 26 november bij Google Cloud. Eerst wordt hij ingewerkt door Greene, om “begin volgend jaar” definitief CEO te worden. In die functie valt er nog genoeg werk te verrichten, gezien de ambitie van Google Cloud. Vooralsnog is AWS de grote marktleider, volgens Gartner met een marktaandeel van meer dan 50 procent. Microsoft Azure volgt met meer dan tien procent. Google Cloud zou 3,3 procent hebben in 2017, al is het wel een snelgroeiende partij.