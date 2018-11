BlackBerry neemt voor 1,4 miljard dollar securitybedrijf Cylance over

BlackBerry laat aan Techzine weten over een akkoord voor de overname van cybersecuritybedrijf Cylance. Hiervoor betaalt het Canadees bedrijf 1,4 miljard dollar, wat omgerekend neerkomt op zo’n 1,2 miljard euro. Voor BlackBerry zijn grootste overname die het ooit gedaan heeft.

De kunstmatige intelligentie (AI) en machine learning van Cylance richt zich in het bijzonder op het voorspellen en voorkomen van bekende en onbekende dreigingen voor endpoints. Naar eigen zeggen gebruikt de software daarbij een minimum aan geheugen en energie. Daarmee wist het bedrijf 3500 enterprise klanten te winnen.

Cylance wekte daardoor ook de interesse van meerdere investeerders, waardoor het al 300 miljoen dollar ophaalde. Onder meer Dell Technologies en Blackstone staken geld in het bedrijf. Het hoofdkantoor is in Californië, maar ook in Nederland is er een locatie. Het bedrijf zou dichtbij een beursgang zijn, maar nu is daar dus BlackBerry. Onder de nieuwe eigenaar zal Cylance zelfstandig blijven functioneren.

Samenkomst

Met de aankoop wil BlackBerry zijn gehele portfolio versterken. Dit betekent onder meer dat de QNX-divisie, die software voor zelfrijdende auto’s maakt, extra specialisme krijgt. Ook moet de technologie van Cylance geïntegreerd worden in Spark, dat Internet of Things-apparaten beschermt aan de rand van het netwerk.

In een reactie zegt Cylance-CEO Stuart McClure dat het gespecialiseerde personeel perfect past bij BlackBerry. De teams, alsmede de klanten en technologieën, moeten direct profiteren van het wereldwijde bereik van BlackBerry. Door de mobiliteitsoplossingen en beveiliging te combineren met de AI-technologie van Cylance, wil McClure de functionaliteiten in één enkel platform kunnen aanbieden.

Afronding

De partijen verwachten dat de overname nog voor het einde van BlackBerry’s huidige fiscale jaar wordt afgerond, dat eindigt in februari 2019. Voor de definitieve afronding van een overname kunnen er nog obstakels voorkomen. Denk daarbij aan investeerders die dwars gaan liggen of een toezichthouder die onderzoek doet.