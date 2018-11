Microsoft test advertenties in Windows 10 Mail en schrapt ze onmiddelijk

De test van Microsoft was van korte duur. Afgelopen vrijdag kregen Windows Insiders ineens advertenties te zien in Mail, de e-mailclient die standaard wordt meegeleverd in Windows 10. Na heel wat negatieve commentaar op sociale media claimt Microsoft dat het om een ‘foutje’ ging.

Microsoft blijft kijken naar manieren om advertenties in Windows 10 aan te bieden. Nu de softwaregigant geen geld meer kan verdienen met driejaarlijkse nieuwe Windows-versies, ziet het een kans door permanent geld te verdienen met advertenties. Windows 10 bevat vandaag al reclame in de startbalk die standaard staat ingeschakeld. Het afgelopen financiële jaar heeft Microsoft 16 miljard dollar winst geboekt via advertising.

Windows Insiders lieten afgelopen vrijdag ineens via sociale media weten dat een nieuwe update reclame in Windows Mail injecteerde. Helemaal bovenaan de mailfeed verscheen een reclameblok. Het ging om Mail versie 11605.11029.20059.0. Gebruikers in Brazilië, Canada, Australië en India waren de testers van dienst.

Mea culpa

Je kan de advertentie wegklikken, maar permanent verwijderen kan enkel wanneer je een Office 365-abonnement hebt. Microsoft had kort een FAQ online gezet met wat uitleg over de advertentieruimte. Hierin legt het uit dat de je de advertentieruimte kan vergelijken met die van Gmail of Yahoo! Mail.

This was an experimental feature that was never intended to be tested broadly and it is being turned off. — Frank X. Shaw (@fxshaw) November 16, 2018

Mea culpa: Frank Shaw, Corporate Vice President of Communications bij Microsoft laat via Twitter weten dat deze functie nooit het daglicht had mogen zien. “Het werd enkel ontwikkeld om intern mee te experimenteren.” Bizar dat de publieke FAQ-pagina nog enkele uren online is gebleven na de reactie van Shaw.

Er bestaat geen twijfel over deze test: advertenties in Microsoft-programma’s komen eraan. De softwaregigant wil zijn Windows 10-as-a-Service-model monetizen en advertenties is daar een onderdeel van. Het injecteert al jaren stiekem advertenties in Windows 10, maar mogelijk is Windows Mail een stap te ver. Afwachten of we deze ‘functie’ zullen terugzien in de volgende grote Windows 10-update vanaf Q1/Q2 2019.

