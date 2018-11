SpaceX krijgt toestemming om nog eens 7.518 satellieten te lanceren

SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk, heeft toestemming gekregen van de Amerikaanse Federal Communictions Commission om nog eens 7.518 breedbandsatellieten de ruimte in te sturen. Dat meldt Silicon Angle. Het bedrijf had al toestemming om 4.425 satellieten te lanceren, als onderdeel van het Starlink-project dat Musk in 2015 aankondigde.

Starlink probeert overal ter wereld internettoegang mogelijk te maken, via een reeks satellieten die in een lage baan rond de aarde draaien. De satellieten zitten op een hoogte tussen de 1150 en 1325 kilometer. Bestaande satellieten die internettoegang bieden, hangen op een hoogte van maximaal 35405 kilometer. De satellieten van Musk hebben echter minder vertraging, omdat ze dichter bij de aarde zitten. In theorie kunnen ze snelheden en latency bieden vergelijkbaar met glasvezelnetwerken.

De eerste twee experimentele Starlink-satellieten werden in februari gelanceerd. SpaceX wil halverwege 2020 het complete netwerk in de ruimte hebben zitten.

Kepler

SpaceX is echter niet het enige bedrijf dat nieuwe satellieten mag lanceren. De FCC gaf ook toestemming aan Kepler Communications, Telesat Canada en LeoSat Enterprises. Die bedrijven mogen respectievelijk 140, 117 en 78 satellieten gaan lanceren.

De drie bedrijven bieden allemaal internetdiensten aan. Kepler is echter mogelijk het meest interessant. Het bedrijf wil “wereldwijde verbindingen voor het Internet of Things, vooral voor sensoren en andere intelligente apparaten, gaan bieden”, aldus de FCC. De dienst is volgens het bedrijf vooral gericht op logistieke en transportindustrieën. Gebruikers kunnen dan op afstand alles van ladingen tot een vaste infrastructuur monitoren via superkleine IoT-ontvangers die weinig stroom nodig hebben.

“Van het bieden van snelle breedbanddiensten in afgelegen gebieden tot het bieden van wereldwijde verbindingen tot het Internet of Things via ‘routers in de ruimte’ voor data-backhaul: ik ben enthousiast om te zien welke diensten deze voorgestelde sterrenbeelden kunnen bieden”, aldus FCC-voorzitter Ajit Pai in een verklaring.

“Onze aanpak van deze applicaties reflecteert het fundamentele doel van deze commissie: het aanmoedigen van de private sector om te investeren en innoveren, en marktwerkingen toestaan om waarde te bieden aan Amerikaanse consumenten.”