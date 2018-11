Riverbed optimaliseert SD-WAN-oplossing met verbeterde routing-mogelijkheden

Riverbed heeft zijn SD-WAN-oplossing voorzien van nieuwe functionaliteit zoals verbeterde routingmogelijkheden. Daarnaast is ook het abonnementsmodel verder aangepast om beter aan de zakelijke eisen van eindgebruikers tegemoet te komen.

Bedrijven hebben tegenwoordig steeds vaker een complexere IT-omgeving door een toename van het aantal remote en mobiele eindgebruikers, de noodzaak om hun omgevingen te verbinden met zowel on-premise, als private of publieke datacenters en het gebruik van steeds meer verschillende applicaties. Flexibiliteit, een moderne netwerkinfrastructuur en veilig applicatieverkeer zijn hiervoor essentieel.

Flexibele en veilige toegang tot applicaties

De nu gepresenteerde laatste versie van de SD-WAN-oplossing van Riverbed speelt hier, naar eigen zeggen, optimaal op in. De nu gepresenteerde oplossing moet bedrijven in staat stellen om snelle, flexibele en veilige toegang te bieden tot alle applicaties binnen een hybride IT-landschap. Hierdoor kunnen bedrijven dan volop profiteren van cloudomgevingen en van maximale digitale prestaties, aldus Riverbed.

Geoptimaliseerde functionaliteit

Concreet beschikt de geoptimaliseerde SD-WAN-oplossing van de leverancier nu onder meer over zogeheten Enterprise-class routing. De verbeterde core routing stack zorgt nu onder meer voor ondersteuning voor grote en complexe Enterprise-netwerken waar hoge beschikbaarheid en geavanceerde interoperabiliteit tussen SD-WAN en bestaande legacy-netwerken zeer belangrijk zijn.

De SD-WAN oplossing is nu beschikbaar als virtuele appliance of als complete WAN Edge-oplossing die SD-WAN-functionaliteit, applicatie-acceleratie, inzicht en security in één enkele omgeving combineert. Deze laatste oplossing biedt gemeenschappelijke connectiviteit en op policy’s gebaseerde orkestratie die het gehele gedistribueerde netwerk, SD-WAN, SD-LAN, datacenters en cloudomgevingen omvat. Daarbij wordt dautomatisch connectiviteit naar Microsoft Azure en AWS ondersteund.

Riverbed SD-WAN biedt daarnaast eindgebruikers de flexibiliteit om verkeer naar elk netwerk of point of presence (PoP) te sturen. De oplossing beschikt tevens over zero-touch provisioning, waarmee zeer snel wereldwijde netwerken of verbindingen naar cloudomgevingen kunnen worden ingericht. Vereenvoudigd netwerkbeheer maakt het verder mogelijk wijzigingen in netwerk- of applicatie-policies door te voeren. Daarnaast integreert de SD-WAN-oplossing nu ook eenvoudig de security-oplossingen van andere leveranciers, waaronder het Zscaler-cloudsecurityplatform.

Nieuwe abonnementsvormen

Naast alle toegevoegde functionaliteit, introduceert Riverbed ten slotte ook nieuwe abonnementsvormen voor SD-WAN en voor de combinatie SD-WAN en WAN-optimalisatie. Deze abonnementen zijn flexibeler en beiden op maat gemaakte en toekomstbestendige oplossingen voor iedere locatie.

Tevens introduceert de leverancier nu voor bestaande eindgebruikers in-field upgrades om de mogelijkheden van de bestaande omgeving uit te breiden met geavanceerde SD-WAN-functionaliteit, netwerksecurity-services en WAN-optimalisatie.