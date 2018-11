Zyxel presenteert twee nieuwe hybride switch-series en mobiele app

Zyxel heeft twee nieuwe hybride switch-series aangekondigd die standaard gratis web- en cloudgebaseerde beheeropties bieden. Daarnaast heeft het bedrijf een nieuwe mobiele app onthuld voor het Nebula cloudmanagementplatform.

Een van de nieuwe switch-series is de opvolger van de GS1920-serie, de GS1920v2-serie. Die biedt diverse nieuwe functies. Daarnaast is er een PoE-model beschikbaar zonder ventilator met acht poorten. Daardoor is het volgens Zyxel een veelzijdig en kostenefficiënt model. Het ontwerp van de switches is ook verbeterd, met onder meer een snelle restore-knop en een gladde carbon-style voorkant. Ook zijn er verbeterde dieptes voor de grotere modellen, zodat ze in een breder scala aan rekken passen.

Daarnaast werd de XGS1930-serie onthuld. Deze serie heeft slim beheerde 10G uplink-switches. Beide series maken deel uit van de NebulaFlex-familie, waardoor ze eenvoudig ingesteld en beheerd kunnen worden via een lokale webbrowser of centraal via de Nebula-oplossing.

Peter van der Putten, Head of Channel bij Zyxel Benelux, geeft aan dat klanten kiezen voor slimme, beheerde switches vanwege de betaalbaarheid en het gebruiksgemak. De toevoeging van NebulaFlex moet een betere gebruikerservaring voor de slimme managed switches realiseren. Van der Putten benadrukt dat de hybride ondersteuning geen extra kosten met zich meebrengt.

Mobiele app

Zyxel presenteerde verder een nieuwe Nebula-app. Die app moet gebruikers tijd laten besparen door met QR-codes snel grote aantallen apparaten aan een netwerk toe te voegen. Verder moet end-to-end-installatie en het beheer van wifi-netwerken eenvoudiger worden. De verschillende nieuwe functies zijn gebaseerd op feedback vanuit het veld.

De app is beschikbaar voor iOS en Android.