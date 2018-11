De lancering van mobiele diensten met 5G in Europa gaat mogelijk zorgen voor een reeks aan nieuwe samenwerkingen voor infrastructuur, nu telecomproviders zoeken naar nieuwe manieren om hun netwerken te upgraden zonder teveel geld uit te geven. Dat meldt Reuters.

Providers zijn druk bezig om glasvezelkabels uit te rollen en zoeken naar manieren om de dichtheid van hun netwerk te vergroten, om de supersnelle datasnelheden en de lage latency die 5G-diensten nodig hebben mogelijk te maken. In Groot-Brittannië en Italië zijn al veilingen geweest over het 5G-spectrum, in Duitsland en Frankrijk volgen die volgend jaar.

De telecombedrijven stellen echter zelf geen investeringen op te halen. In plaats daarvan zijn veel bedrijven hun portfolio’s met mobiele torens aan het voorbereiden op verkopen of partnerschappen met infrastructuurspecialisten. Die specialisten zouden de mobiele torens dan onderhouden en gebruiken, in ruil voor betalingen.

Op die manier zouden de telecombedrijven geld kunnen ophalen en meer tijd hebben voordat 5G een nieuwe bron aan omzet gaat bieden. Ook kunnen ze de hoge dividenden blijven uitbetalen om investeerders aan te trekken. “5G is mogelijk de trigger voor samenwerkingen”, aldus Tobias Martinez Gimeno, CEO van het Spaanse Cellnex.

Cellnex heeft al portfolio’s in Frankrijk, Spanje, Italië en Nederland, maar wil ook naar nieuwe markten als Duitsland gaan. Deutsche Telekom voegt Nederlandse en Australische torens toe aan zijn toren-afdeling dat 28.000 base stations runt. CEO Tim Hoettges stelt dat het bedrijf open staat voor een verkoop van de afdeling.

Overeenkomsten

Verder bekijken telecombedrijven manieren om de infrastructuur te delen, om de kosten van 5G-investeringen te limiteren. Telefonica Deutschland heeft bijvoorbeeld een overeenkomst gesloten om 5.000 van zijn base stations te verbinden met het glasvezelnetwerk van Deutsche Telekom. Daardoor kan het bedrijf ook 5G fixed wireless broadband aan gaan bieden.

Die technologie zorgt voor het laatste stukje verbinding naar het huis toe met een draadloze link, en is goedkoper dan een ondergrondse kabel plaatsen.