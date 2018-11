TSMC haalt IBM binnen en daagt Intel uit binnen datacentersegment

Chipfabrikant TSMC staat op het punt een belangrijkste bestelling binnen te krijgen van IBM. Het gaat hier specifiek om premium serverchips voor hun nieuwste mainframes. Samen met AMD wil TSMC op deze manier chipgigant Intel het vuur aan de schenen leggen met zijn 7 nm-chips.

Intel voorziet vandaag 96 procent van de chips in datacenter servers volgens analysebureau Trendforce. IBM heeft maar een klein marktaandeel en bestelde tot voordien zijn chips bij Globalfoundries. Die laatste heeft echter de handdoek gegooid in de race naar steeds kleinere en krachtigere chips en blijft zich focussen op 14 nm en 12 nm FINFET. Resultaat: AMD trok naar TSMC voor al zijn chips en nu volgt ook IBM.

Vandaag zitten enkel Intel (10 nm), TSMC (7 nm) en Samsung (7 nm EUV) nog in de race naar steeds kleinere chips. Intel zit voorlopig vast op een moeilijke overstap naar 10 nm. Het schat tegen eind 2019 10 nm-chips op massaproductieschaal uit te rollen. De datacentermarkt moet zelfs tot 2020 wachten voor 10 nm Intel-chips. Er wordt wel verwacht dat de 10 nm-chips van Intel competitief zullen zijn met de 7 nm-chips van TSMC (en Samsung). Één nadeel voor Intel: TSMC bakt vandaag al 7 nm-chips.

Intel-concurrent

IBM is op zoek naar de beste technologie voor zijn chips en komt automatisch bij TSMC terecht. IBM is echter geen rechtstreeks concurrentie voor Intel omdat het zijn eigen chipontwerpen heeft. De concurrentie (Dell, HP, Lenovo Group, etc.) gebruiken chips van Intel of AMD. Danny Kuo, IDC-analyst laat aan Nikkei Asian Review weten dat de IBM de Rolls-Royce bouwt van het serversegment. IBM verscheept een pak minder servers vergeleken klassieke x86-chips, maar ze zijn veel duurder.

IBM mainframes kosten vandaag tussen 300.000 dollar en 2 miljoen per set. Ter vergelijking: HP en Dell bouwen opties met Intel-chips die starten vanaf 7.000 euro. Omwille van de hoge bandbreedtecapaciteit en betrouwbaarheid van IBM mainframes vinden we ze vandaag vaak in banken, casino’s en veiligheidssystemen.

TSMC mag voor IBM de chips voor de volgende generatie Z15 mainfraime bakken. Samen met de AMD-chips kan de chipfabrikant zich zo stilaan losmaken van het grote Apple-contract waar ze tot nu toe sterk afhankelijk van zijn. De mobiele markt stagneert, wat een invloed heeft op de cijfers van TSMC. Het heeft dit jaar al drie keer de verwachte jaaromzet moeten terugschroeven.

Met IBM en AMD kan TSMC het leven van Intel zuur maken. AMD Epyc heeft alle troeven in de hand om in de servermarkt marktaandeel te winnen. Ze moeten van het negatieve momentum van Intel profiteren om de dominantie te doorbreken. TSMC wrijft zich alvast in de handen met nieuwe klanten in de lucratieve datacenter servermarkt.

Gerelateerd: TSMC start risicoproductie EUV 7nm, 5nm testfase klaar Q2 2019