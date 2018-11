SAP koopt RPA-specialist Contextor om Leonardo een boost te geven

SAP maakt bekend dat het Contextor SAS overneemt. Deze partij beschikt over Robotic Process Automation-kennis, een technologie waarbij er software robots ingezet worden voor het overnemen van repetitieve taken. SAP zal dit specialisme inzetten voor zijn AI-engine Leonardo, waarvan RPA eveneens een onderdeel is.

Contextor weet met zijn RPA een niche aan te spreken. Dit door oplossingen te bouwen die compatibel zijn met Microsofts Remote Desktop-setups, XenDesktops-workstations en XenApp-applicatieservers. Naast een boost voor Leonardo moet de technologie de interface-interacties van zijn software met applicaties en omgevingen van derden versimpelen.

Streven rond RPA

Onlangs maakte SAP nog bekend dat het fors gaat investeren in RPA, om repetitieve processen in zijn portfolio te automatiseren. Intelligente RPA-mogelijkheden zullen in de eerste helft van 2019 verschijnen in S/4HANA, waarna andere SAP-applicaties volgen.

Het Duitse bedrijf wil met de technologie van Contextor daar nog een schep bovenop doen. De bedoeling is dat over drie jaar minimaal de helft van alle processen van de ERP-software geautomatiseerd zijn. Volgens SAP hebben bedrijven namelijk behoorlijk wat automatisering nodig om een intelligente enterprise te worden.

Onbekende prijs

Het is niet bekend wat SAP betaalt voor Contextor SAS. De ERP-gigant geeft wel aan dat zijn klanten meer dan 100.000 Contextor-bots gebruiken voor het automatiseren van hun businessprocessen. Dat is een opmerkelijke statistiek, aangezien de investeringen in het bedrijf tot nu toe beperkt bleven tot een vroege investeringsronde van 680.000 dollar (593.000 euro).

Andere RPA-specialisten zijn deze maand eveneens in het nieuws. Zij halen miljoenen binnen met overnames. UiPath kreeg vorige week bijvoorbeeld een investering van 265 miljoen dollar, terwijl Automation Anywhere in dezelfde week 300 miljoen dollar ophaalde. Deze partijen zijn echter wel groter dan Contextor SAS.

De stap volgt kort op een grote overname van SAP. Zo werd vorige week bekend dat de ERP-gigant voor 8 miljard dollar Qualtrics overneemt, een maker van enquêtesoftware.