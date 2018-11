Pure Storage slaat data-brug tussen on-premises en AWS

Pure Storage, specialist in all-flash data storage, kijkt voorbij de eigen hardware met de lancering van zijn nieuwe Cloud Data Services. Daarmee slaat het bedrijf een brug tussen on-premises en de public cloud, zodat applicaties naadloos kunnen functioneren in een hybride cloudomgeving.

Nadat de cloudbeweging bedrijven in het begin ertoe aanzette om applicaties zoveel mogelijk in de cloud te parkeren, zien we nu een meer bedachtzame benadering”, vertelt Marco Bal, principal systems engineer bij Pure Storage Benelux. Bedrijven maken steeds meer een afweging wat de beste plaats is om een specifieke applicatie te draaien. “De one-cloud approach evolueert naar een hybride omgeving.”

De mobiliteit van enterprise-applicaties verhoogt het strategisch belang van een geschikte infrastructuur exponentieel. “De hybrid cloud vraagt een datacentrische architectuur”, zegt Bal. “Data moet altijd vanuit elke omgeving beschikbaar zijn, waar die ook staat.”

Cloud Data Services

Met zijn nieuwe services creëert Pure Storage een ééngemaakte hybride cloudarchitectuur. Het zorgt er eerst en vooral voor dat applicaties naadloos van on-prem naar de cloud kunnen migreren en omgekeerd. Daarnaast ondersteunt het ook de mogelijkheid om applicaties deels on-premises en deels in de cloud draaien, dankzij de API-first benadering van de Purity Software.

Pure Storage lanceert volgende diensten voor klanten die de public cloud van Amazon Web Services gebruiken:

Cloud Block Store: Block storage die op AWS werkt. Cloud Block Store is ontworpen om bedrijfskritieke applicaties naadloos in de cloud te laten werken, maakt hybride mobiliteit mogelijk en voegt nieuwe opslagservices toe aan webscale applicaties. Deze service is in beperkte bèta, met een algemene beschikbaarheid midden 2019.

CloudSnap: Met CloudSnap kunnen FlashArray-snapshots eenvoudig worden verzonden naar Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), waardoor kosteneffectieve bescherming in de cloud mogelijk is, samen met flexibel herstel op locatie of in de cloud. CloudSnap is onmiddellijk beschikbaar.

StorReduce: StorReduce is het resultaat van de eerste overname in de geschiedenis van Pure Storage. Het is een cloud-native deduplicatietechnologie, ontworpen om snelle, eenvoudige, kosteneffectieve cloudback-ups naar AWS S3-opslag mogelijk te maken, in combinatie met on-premises flash voor snel herstel. StorReduce is in beperkte bèta, met een algemene beschikbaarheid in de eerste helft van 2019.

Flash-to-flash-to-cloud

De nieuwe oplossingen van Pure Storage maken tevens een nieuw soort back-uparchitectuur mogelijk. “Disk-to-disk-to-tape evolueert in onze visie naar Flash-to-flash-to-cloud”, vertelt Bal. De disks worden vervangen door flash voor snellere prestaties en sneller herstel. Dat is duurder, maar de prestaties primeren volgens Bal in sommige scenario’s. Bovendien maken dalende flashprijzen het verschil kleiner. Tape maakt in de visie van Pure Storage plaats voor de AWS-cloud om een kopie van de data extern te bewaren.

De nieuwe clouddiensten worden in eerste instantie in samenwerking met AWS gelanceerd, omdat de public cloud van Amazon het grootste marktaandeel heeft bij de klanten van Pure Storage. Microsoft Azure en Google Cloud Platform volgen op termijn, maar voor een timing is het op dit moment te vroeg, zo laat Bal weten.

