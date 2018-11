AWS Comprehend krijgt een nieuwe verbetering waarmee ontwikkelaars lijsten van gespecialiseerde woorden en zinnen kunnen maken, zonder kennis te hebben over machine learning. Het bedrijf deelt dit in een update. Comprehend werd vorig jaar aangekondigd, en is een tool voor natural language processing waarmee bedrijven veelgebruikte woorden en zinnen uit teksten kunnen halen.

Met de nieuwe functies kunnen ontwikkelaars Comprehend uitbreiden om natural language-termen te identificeren en tekst die gespecialiseerd is voor hun team, bedrijf of industrie classificeren. Amazon handelt hierbij de complexe taken af, waardoor ontwikkelaars eigen lijsten kunnen toevoegen zonder een sterke achtergrond te hebben in machine learning of natural language processing.

Comprehend zorgt ondertussen voor het bouwen, trainen en hosten van de eigen machine learning-modellen, en maakt die modellen beschikbaar via een private API.

Twee delen

Ontwikkelaars maken hiervoor eerst een lijst met eigen entiteiten, bijvoorbeeld jargon. Amazon leert vervolgens om de taal te identificeren en bouwt een privaat, aangepast model gebaseerd op de lijst.

Het tweede deel bestaat uit het classificeren. Zodra de lijst is gemaakt, is het mogelijk om logische lijsten te maken van waar de termen voorkomen. Met slechts vijftig voorbeelden traint Comprehend automatisch een classificatie-model dat gebruikt kan worden om alle documenten te categoriseren. Zo is het mogelijk om ondersteuningsmails per afdeling te sorteren, berichten op sociale media te groeperen op product of rapporten van analisten te groeperen per afdeling.

Dit kan handig zijn om de juiste documenten naar de juiste mensen op de werkvloer te sturen, of om in te zetten in een specifieke applicatie. Op die manier biedt Amazon een manier om eigen machine learning-modellen te maken, terwijl het systeem de details achter de schermen afhandelt. Het bedrijf simplificeert daardoor de complexe dingen die normaal gesproken mogelijk te ingewikkeld zijn voor ontwikkelaars om het zelf te doen.

De functie van Comprehend is vanaf nu beschikbaar.