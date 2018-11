Nieuw dieptepunt voor bitcoin in chaos rondom bitcoin cash

De waarde van de bitcoin is de afgelopen tijd hard gedaald, met nu een nieuw dieptepunt. De cryptovaluta is op het moment van schrijven ongeveer 3.845 euro waard, de laagste waarde sinds mei 2017. Volgens analisten is die snelle daling te wijten aan de bitcoin cash-fork. Dat meldt Silicon Angle.

Bitcoin cash is een concurrent en een fork (of afsplitsing) van de cryptovaluta. De cryptovaluta werd afgelopen vrijdag opgesplitst na een langlopend gevecht tussen fracties geleid door Roger Ver, ook bekend als “Bitcoin Jesus” en Craig Wright, die ooit claimde de oprichter van de bitcoin te zijn.

Ver is degene die de cash-variant ABC maakte. ABC staat daarbij voor “Adjustable Blocksize Cap”. Dat houdt in dat bitcoin cash ook slimme contracten ondersteunt, net zoals ethereum dat doet. Daar hoort ook een blocksize cap bij, die aangepast kan worden om de markt te ondersteunen.

Wright staat aan de andere kant met Cash SV, waarbij de ‘SV’ staat voor Satoshi’s Vision. Deze kant stelt dat bitcoin cash alleen gebruikt moet worden als een vorm van stabiel, wereldwijd geld met een standaard block size van 128 MB.

Chaos

Bitcoin cash wist zich op vreedzame wijze af te splitsen, terwijl de originele cryptovaluta nog gewoon bestaat. Het probleem is echter dat bitcoin cash nu in een strijd zit over wie de controle heeft. En dat zorgt voor chaos op de markt. Sommige beurzen bieden nu zowel BCH ABC en BCH SV aan. Andere – zoals Coinbase – bieden alleen BHC aan. En weer andere markten steunen een van beide varianten.

Wie uiteindelijk de controle krijgt over bitcoin cash, hangt af van de steun die de varianten krijgen van miners en eigenaren van de valuta’s.

Naast de chaos die door die strijd is ontstaan, is er nog een reden dat de bitcoin zijn waarde snel ziet dalen. Dit komt mogelijk ook omdat de strijd tussen de partijen de computing resources heeft weggehaald van de originele munt. Daardoor lijkt de vraag lager, en daalt de prijs.

Overigens daalt ook de prijs van andere cryptovaluta in de chaos. De waarde van ripple daalde gisteren met ongeveer 5 procent, ethereum met 13 procent en litecoin met 15 procent.