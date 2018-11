Google News mogelijk opgeheven in EU als ‘linkbelasting’ doorgaat

Als de Europese Unie (EU) besluit om een zogenaamde ‘linkbelasting’ in te stellen, stopt Google mogelijk met Google News binnen de EU. Dat heeft Richard Gingras, vice-president van nieuws bij de internetgigant, tegenover The Guardian gezegd.

De ‘linkbelasting’ slaat op wetteksten in de nieuwe auteursrechtrichtlijn. In artikel 11 van de richtlijn wordt een nieuw recht voor uitgevers van perspublicaties geïntroduceerd. De uitgevers kunnen daarmee een vergoeding vragen voor het overnemen van hun teksten, ook als het slechts om korte stukjes in zoekresultaten gaat.

Gingras stelt dat het “niet wenselijk is om diensten stop te zetten”, maar dat het bedrijf wel erg ongerust is over de huidige voorstellen. De toekomst van de News-dienst van Google kan volgens hem afhangen van of de EU de richtlijn wil aanpassen. “We kunnen geen beslissing maken tot we de uiteindelijk tekst zien.”

Daarbij wijst hij ook op Spanje, dat in 2014 probeerde om Google te laten betalen voor linkjes. De internetgigant besloot toen om Google News stop te zetten in het land. Volgens Gingras zagen Spaanse nieuwswebsites toen een flinke daling in het verkeer. “We zien dat niet graag gebeuren in Europa. Wat we nu willen doen is werken met aandeelhouders.”

Geen winst

Gingras claimt verder dat de voorgestelde belasting impact kan hebben op de mogelijkheid van nieuwe nieuwswebsites om een publiek te vinden via Google. Daardoor zouden consumenten mogelijk minder nieuwsverhalen zien in de zoekresultaten. Daarnaast benadrukt hij dat de dienst niet direct een afdeling is die winst maakt voor het bedrijf, al moedigt het gebruikers wel aan om meer tijd door te brengen op de websites van de internetgigant.

“Er zijn geen advertenties in Google News. Het is geen omzet-genererend product voor Google. We denken dat het waardevol is voor de gemeenschap.”

Het EU-parlement stemde op 12 september in met een tekst voor de nieuwe richtlijn. Binnen de EU wordt door het Europarlement, de Europese Raad en de Europese Commissie nog onderhandeld over de uiteindelijke tekst. De regels liggen dus nog niet vast, al zal de tekst naar verwachting ergens volgend jaar definitief zijn. De regels moeten dan binnen twee jaar door de lidstaten worden ingevoerd.