Schiphol wil in 2019 meer proeven doen met gezichtsherkenning

Schiphol wil volgend jaar zijn tests met gezichtsherkenning verder uitbreiden, meldt De Telegraaf. De luchthaven stelt dat de proeven aan de gate van vorig jaar geslaagd zijn. In 2019 moeten die tests worden uitgebreid en wordt gezichtsherkenning veel breder ingezet.

De luchthaven hoopt dat passagiers door de nieuwe technologie sneller kunnen doorstromen. De nieuwe proeven moeten ingezet worden in het traject van inchecken via de beveiliging en paspoortcontrole tot het boarden en automatisch volgen en identificeren. De luchthaven werkt hiervoor samen met de marechaussee, de douane en vliegtuigmaatschappijen.

Participatie aan de biometrische tests is vrijwillig voor passagiers. Bij de proeven worden hun gezichten gescand en hoeven ze geen paspoort of instapkaart te tonen. De bedoeling is dat een aantal doorgangen geschikt worden gemaakt voor gezichtsherkenning.

KLM is een voorstander van de technologie, omdat het vertragingen terug kan dringen. Ook kunnen reizigers beter gevolgd worden met het nieuwe systeem, zonder dat de privacy van gebruikers in het geding zou komen.

Andere proeven

In 2017 werden er op diverse vliegvelden tests uitgevoerd met gezichtsherkenning. Bij Charles de Gaulle in Parijs werden experimenten uitgevoerd, evenals in het Finse Helsinki. Daar werd de test uitgevoerd aan de check-in-balie, waar een camera het gezicht van een reiziger vergeleek met die in de databank. Was er een match en waren klanten aan de beurt, dan waren de relevante gegevens voor de medewerkers bij de balie al te zien.

Timo Rissannen, hoofd van de afdeling ground experience bij Finnair, zei toen wel dat het nog een tijd zal duren voor de techniek in de praktijk ingevoerd wordt. “In de praktijk hebben we het nog over jaren ontwikkelingswerk,” aldus Rissanen. “Ik zou zeggen dat het over een jaar of vijf mogelijk is om zonder boarding pass te reizen.”