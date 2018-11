‘AWS nog steeds onbetwist marktleider als het gaat om public cloud’

AWS voert nog steeds de markt aan als het gaat op public cloudplatforms, zo geven onderzoekers van Synergy Research aan in hun laatste kwartaalonderzoek naar de machtsverdelingen binnen deze markt. Infrastructure-as-a-Service (IaaS) en Platform-as-a-Service zijn hiervoor de meest populaire diensten.

Volgens het kwartaalrapport over het derde kwartaal van 2018 is AWS wereldwijd en in alle regio’s de absolute marktleider. In totaal heeft deze public cloudomgeving een marktaandeel van 40 procent. Microsoft komt met Azure op de tweede plaats terecht. In drie van de vier wereldregio’s staat het bedrijf ook op de tweede plaats. Alleen in de APAC-regio moet Microsoft het Chinese Alibaba voor zich dulden. De derde plaats wordt overtuigend ingenomen door Google, met een derde plek in eveneens drie van de vier regio’s. Alleen in de eerdergenoemde APAC-regio gaan AWS, Alibaba en Microsoft de specialist voor. In totaal hebben deze Top 3 bedrijven een gezamenlijk marktaandeel binnen de public cloud van 65 procent.

De plekken vier en vijf zijn veel gemengder dan de top drie. Wereldwijd wordt de vierde plek ingenomen door Alibaba, gevolgd door een gedeelde vijfde plek van IBM en Salesforce. Deze twee laatste bedrijven verdelen, met hier en daar tussenkomst van Google en Tencent, ook de vierde en vijfde plekken in de afzonderlijke regio’s.

Wereldspelers echt dominant

De bovenstaande ranking laat volgens de onderzoekers zien dat public cloudomgevingen een wereldwijde markt is die door de grote mondiaal aanwezige aanbieders wordt gedomineerd. Deze marktleiders moeten wel, om hun positie veilig te stellen, continu investeren in aanwezigheid en merkidentiteit.

Synergy Research geeft aan dat er wel mogelijkheden zijn voor meer lokale cloudaanbieders. Maar deze moeten zich wel op nichemarkten richten voor afzonderlijke landen of lokale regio’s. Voor marktleiders als AWS, Microsoft Azure en Google Cloud vormen deze kleinere aanbieders geen concurrentie, zo stellen de onderzoekers verder.

IaaS en Paas meest gewild

Synergy keek daarnaast ook nog welke public clouddiensten het populairst zijn en dus de meeste centen voor de aanbieders binnenbrengen. Dit zijn IaaS- en PaaS-diensten. Hierbij maakt het eigenlijk niet uit of dit hosted private clouddiensten zijn of managed clouddiensten, zo besluiten de onderzoekers hun kwartaalrapport.