Google investeert in Deens datacentrum en groene energie

Google, dochterbedrijf van Alphabet, gaat 4,5 miljard Deense kronen (ongeveer 600 miljoen euro) investeren in het bouwen van een nieuw datacentrum in het Deense Fredericia. Dat meldt Reuters. Ook gaat het investeren in groene energie in Denemarken.

De internetgigant heeft besloten om actief op zoek te gaan naar nieuwe investeringskansen in groene energie in Denemarken. Het bedrijf zegt diverse projecten voor wind- en zonne-energie zowel op het land als op de zee te evalueren. Van wie de projecten precies zijn, is onbekend.

Windenergie is een grote sector in Denemarken. Zo is het het thuis van turbinefabrikant Vestas Wind Systems en Orsted, een ontwikkelaar van windparken op zee. In september liet Google al weten een tienjarige overeenkomst te hebben ondertekend om groene energie van drie nieuwe windmolenparken te kopen die in Finland worden gebouwd. Die energie moet gebruikt worden voor een van de datacentra van de zoekgigant.

Het bedrijf zet al langer in op groene energie. Zo kondigde het eerder dit jaar aan dat Google Cloud volledig op hernieuwbare energie draait. Toen wist het bedrijf zelfs te melden dat het meer groene energie aanmaakte dan nodig was voor zijn datacentra en kantoren.

In de loop van 2017 werd er voor iedere gebruikte kilowattuur energie een kilowattuur hernieuwbare energie gekocht. Die energie kwam van een wind- of zonneboerderij, die speciaal voor Google gebouwd is. Urs Hölze, Senior Vice President voor Google’s technische infrastructuur, zei dat het bedrijf de eerste publieke clouddienst en onderneming van deze omvang was die dit bereikte.

Datacentrum

Het nieuwe datacentrum in Fredericia krijgt 150 tot 200 werknemers als het in 2021 is afgerond. Vorig jaar kocht de internetgigant nog een ander kavel in Denemarken. Dat is in Aabenraa, naast het geplande datacentrum van Apple. Ook Facebook is van plan een datacentrum te bouwen in Denemarken.