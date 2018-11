Microsoft brengt delen van bestanden via OneDrive naar Skype

Microsoft heeft een nieuwe functie aangekondigd waarmee Skype Insiders op desktop en mobiele platformen bestanden kunnen delen via de cloud. Het gaat om een integratie van OneDrive in Skype.S

Met de integratie is het mogelijk om een link naar een gedeeld bestand te sturen, in plaats van het volledige bestand te versturen. Dit is bovendien mogelijk zonder de Skype-app te verlaten.

Het delen van bestanden kan in een chat met het contact, door op het +-icoon onderaan het scherm te klikken. Vervolgens wordt er in het menu OneDrive gekozen, en kan het bestand of de map die gedeeld moet worden geselecteerd worden. Heeft het contact de corresponderende mobiele app, dan wordt het gedeelde bestand daar direct in geopend. Is dat niet het geval, dan kan de website van OneDrive de meest gebruikte bestandstypes als preview weergeven.

Concurrentie

Microsoft verstevigt met de functie de integratie van OneDrive met zijn andere producten, waarmee mogelijk gehoopt wordt nieuwe klanten aan te trekken. In februari dit jaar zei het bedrijf een streepje voor te hebben op de concurrentie als het aankomt op de kostprijs van OneDrive for Business, de gebruikersinterface, mogelijkheid tot meer gepersonaliseerde zoekopdrachten, beveiliging en de integratie met Office 365. Het bedrijf zei ook dat ruim 350.000 bedrijven gebruikmaken van OneDrive.

In het afgelopen jaar heeft OneDrive bovendien meerdere updates gekregen. Zo verscheen er in januari een grote update voor de app op iOS, met onder meer een nieuwe gebruikersinterface. Daarnaast kwamen er diverse nieuwe functies dit jaar, zoals Known Folder, een verbeterde scan-functie en een nieuwe Manage Access-ervaring.