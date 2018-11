Microsoft neemt FSLogix over voor betere Office 365 virtualisatie

Microsoft neemt voor een onbekend bedrag de Amerikaanse virtualisatie-specialist FSLogix over. De softwarereus is van plan om de technologie van zijn voormalig partner te gebruiken om de virtualisatie van Office 365-applicaties te verbeteren. Microsoft kondigde de overname van de afgelopen maandag 19 november in een blogpost aan.

De door FSLogix geboden oplosssingen verminderen naar eigen zeggen de hoeveelheid hardware, tijd en arbeid die nodig is om desktopvirtualisatieplatforms te ondersteunen. FSLogix implementaties variëren volgens de specialist van minder dan 1.000 tot meer dan 50.000 gebruikers.

Snellere laadtijden

Microsoft verwacht dat FSLogix snellere laadtijden voor gebruikersprofielen in zowel Outlook als OneDrive zal bieden. Ook zou de virtualisatie-specialist moeten helpen Office 365 ProPlus beter te laten presteren in virtuele omgevingen met meerdere gebruikers. Naast ook de door Microsoft onlangs aangekondigde -service.

Zo schreven Julia White en Brad Anderson, Corporate VP’s voor Azure en Microsoft 365, afgelopen 24 september nog in een blogpost over het belang van deze service in navolging van de aankondiging van Microsoft over de lancering van Windows Virtual Desktop als onderdeel van Microsoft 365: “Windows Virtual Desktop is de enige cloudgebaseerde service die een Windows 10-ervaring voor meerdere gebruikers biedt, geoptimaliseerd voor Office 365 ProPlus en inclusief Windows 7 Extended Security Updates.”

Partners

FSLogix is ​​naast Microsoft-partner, ook Amazon Workspaces-partner, VMware-partner, Citrix Ready-partner en Red Hat-partner.