HPE optimaliseert beheerportfolio voor datacenters van edge tot in cloudomgevingen

HPE Pointext introduceert een aantal diensten die de operationele mogelijkheden van gebruikers van zijn beheerde HPE Datacenter Care-portfolio vanaf edge- tot cloudomgevingen kunnen veranderen en optimaliseren. Bovendien moeten deze diensten complexe IT-omgevingen verder vereenvoudigen.

Volgens de leverancier is het tegenwoordig erg belangrijk dat eindgebruikers van complexe, vaak multi-vendor, IT-omgevingen vol bedrijfskritische applicaties het beheer hiervan verder kunnen vereenvoudigen. Hierdoor kunnen zij meer energie kwijt in innovatie, in plaats van constant bezig zijn met het oplossen en doorvoeren van problemen en/of updates.

Datacenter Care-portfolio

Om dit mogelijk te maken, helpt HPE via zijn HPE Datacenter Care-portfolio eindgebruikers met het runnen van hun IT-activiteiten door de dagelijkse taken te optimaliseren, technologiemanagement te integreren en te stroomlijnen naar een wendbaarder cloudgebaseerd model.

Het gaat hierbij vooral om diensten als het beheer van routinetaken, van het stabiliseren en automatiseren van IT-omgevingen tot het stroomlijnen van de service delivery. Met de nu uitgebrachte extra mogelijkheden worden deze dienstverlening nog beter, aldus de leverancier.

Specifieke diensten voor derde partijen

Concreet gaat het om een aantal verbeteringen voor specifieke diensten of toepassingen van derden. Hieronder valt onder meer de nieuwe functionaliteit voor het migreren van SAP HANA en business alignment. HPE Datacenter Care voor SAP HANA-omgevingen is uitgebreid met nieuwe proactieve mogelijkheden eindgebruikers te helpen bij het plannen van SAP HANA-migraties en het verbeteren van optimale beschikbaarheid en de prestaties.

Daarnaast zijn eindgebruikers nu in staat om op basis van de mogelijkheden van HPE Pointnext Microsoft Azure-omgevingen te bouwen, te implementeren en te beheren. Zowel on-premise als in de Azure publieke cloudomgeving. Tevens biedt HPE Datacenter Care hiervoor nu permanente monitoring en operationele ondersteuning van hybride omgevingen.

Overige toegevoegde functionaliteit

Naast deze specifieke diensten voor derden, biedt de update ook functionaliteit als back-upanalyse en preventie van dataverlies. Hiermee kunnen organisaties hun data back-upprocessen en -procedures door middel van analyses evalueren en ontdekken wat de bedrijfsimpact, de back-upeffecten en efficiëntie is en kunnen zo, volgens HPE, een hoop fiscale en klantenproblemen voorkomen. Dit heeft dan natuurlijk weer gevolgen voor de merkreputatie.

Andere functionaliteit die nog is toegevoegd, omvat onder meer performance-optimalisatie, vermindering van bedrijfsrisico’s en geavanceerde securitytoepassingen, automatisering voor routinematige IT-taken en een uitgebreide set van functies en technische ondersteuning voor EnterpriseDB-producten.

Maatwerk en beschikbaarheid

Vanzelfsprekend kunnen al deze mogelijkheden van HPE Datacenter Care worden aangepast om aan de specifieke behoeften van elke organisatie te voldoen en de gewenste resultaten te optimaliseren.

De nieuwe HPE Datacenter Care-verbeteringen zijn in sommige markten al uitgerold. Eind 2018 en begin 2019 is het beschikbaar voor meer klanten en partners.