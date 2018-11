Nuance splits autodivisie af, meer focus op medische sector en bedrijven

Nuance gaat zijn autodivsie afsplitsen in een afzonderlijke, beursgenoteerde onderneming genaamd Nuance Auto. Het bedrijf wil zich meer gaan richten op de medische- en bedrijfsbranche, terwijl het automotive-segment meer ruimte krijgt om zijn artificial intelligence (AI)-platform te ontwikkelen.

“Nu we dit nieuwe tijdperk voor Nuance definiëren, zijn we sterk gericht op het bouwen van een wereldwijde, conversationele AI-business, die in staat is tot duurzame inkomstengroei op lange termijn en winstgroei. We gaan over op cloudgebaseerde, op intelligentie gebaseerde oplossingen en we besteden middelen om maximaal succes te behalen in onze snelgroeiende kernmarkten”, verklaart Mark Benjamin, CEO van Nuance, aan ZDnet.

Artificiale intelligence

Tijdens de CES 2018 in Las Vegas presenteerde Nuance Communications al een reeks nieuwe oplossingen gebaseerd op communicatieve kunstmatige intelligentie. De oplossingen maken nieuwe ervaringen binnen de connected car, de smart home en daaraan verbonden apparaten mogelijk.

De fabrikant van spraakherkenningssoftware verkocht afgelopen maand nog zijn bedrijfsonderdeel gericht op document imaging-activiteiten voor 400 miljoen dollar aan Kofax. Volgens ZDnet werkt Nuance momenteel ook aan de afwikkeling van de activiteit Subscription Revenue Services, omdat het naar eigen zeggen van het bedrijf ‘niet-essentieel is voor de AI-krachten van Nuance’. Er zou ook sprake zijn dat de fabrikant zijn op consumenten gerichte apparatenbusiness wil beëindigen.

Integratie infotainmentsystemen

Volgens Nuance heeft de autotak in het fiscale jaar 2018 een omzet van 279 miljoen dollar behaald. De software, die het bedrijf verkoopt aan autofabrikanten, is geïntegreerd in meerdere infotainmentsystemen. Nuance schat dat deze te vinden is in ruim 200 miljoen auto’s van merken als Audi, BMW, Daimler, Ford, GM, Hyundai, SAIC en Toyota.

Eerder deze week maakte Nuance ook zijn kwartaalcijfers bekend. Het bedrijf boekte een nettoverlies van ruim 33 miljoen dollar, 12 cent per aandeel. Niet-GAAP-inkomsten bedroegen 38 cent per aandeel bij een omzet van bijna 533 miljoen dollar, een stijging van 14 procent ten opzichte van een jaar geleden.