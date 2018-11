Linux 4.20-kernel keldert Intel-prestaties dankzij Spectre

2018 is het jaar waar Intel regelmatig negatief in het nieuws kwam. Spectre en Meltdown zijn nog steeds kritische lekken die moeilijk kunnen worden gedicht. Linux 4.20 pakt het probleem deels aan, maar sommige benchmarks noteren een vertraging tot 50 procent in prestaties.

De testresultaten van Phoronix laten weinig aan de verbeelding over. Een Intel Core i9-7980XE doet er sinds de Linux 4.20-kernel 1,28x langer over in de Rodinia 2.4 heterogeneous compute benchmark suite. Prestaties in DaCapo benchmark (V9.12-MR1) zijn nog dramatischer met een keldering van bijna 50 procent.

Gelukkig is niet elke test even dramatisch: de meeste tonen een verlies van vijf tot acht procent. Volgens Phoronix is de belangrijkste boosdoener STIBP (Single Thread Indirect Branch Predictors). Er zijn drie manieren om een Spectre-aanval te initiëren, waarvan STIBP er een is. De nieuwe Linux 4.20-kernel fnuikt hyperthreading, met als gevolg matige tot soms zware prestatieverliezen.

Onzekere tijden

De prestatie-impact op Intel-processors zorgt ervoor dat in bepaalde benchmarks AMD opeens als winnaar uit de bus komt. Hun chips zijn minder prestatie-afhankelijk van Spectre en Meltdown. Of dat goed nieuws is voor AMD, valt af te wachten. Volgens Extremetech verwachten analisten dat de verkoopcijfers van Intel zullen klimmen omdat bedrijven hun servers willen vervangen door veilige exemplaren wanneer Intel Spectre, Meltdown en andere varianten onder de knie heeft met hardwarematige oplossingen.

Dat bedrijven opeens naar AMD zouden overstappen wordt volgens de analist maar weinig besproken. Mogelijk komt daar verandering in wanneer Epyc 2 op de markt verschijnt met sterke prestatiewinsten en scherpe prijzen.

Intel zit in onzekere tijden. Het moest recent afscheid nemen van CEO Brian Krzanich, en wordt langs alle kanten belaagd door nog andere concurrenten zoals Qualcomm en Nvidia, terwijl het naarstig op zoek gaat naar manieren om zich opnieuw te onderscheiden. Ondertussen worstelt het met de productie van zijn nieuwe 10 nm-chips, terwijl de basis van zijn processorarchitectuur onder druk staat door de gevolgen van Spectre en Meltdown, en recenter Foreshadow en PortSmash.

