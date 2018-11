‘Amazon wil 22 regionale sportzenders overnemen van Disney’

Om Fox over te mogen nemen, moet de Walt Disney Company een aantal televisiezenders verkopen. Een van de belangrijkste bieders op die bedrijven van Disney, is Amazon. Dat probeert 22 sportkanalen voor kabel tv te kopen, waaronder het Amerikaanse Yankees network.

Dat meldt CNBC vandaag. Afgelopen juni kreeg Disney in de Verenigde Staten toestemming om delen van 21st Century Fox over te nemen. Om te voorkomen dat het bedrijf praktisch een monopoliepositie zou krijgen, was een van de eisen dat het een aantal van zijn regionale sportzenders zou verkopen. Het gaat om netwerken met de uitzendrechten voor 44 Major League Baseball, National Basketball Association en National Hockey League teams.

Streamingrechten

Er zijn meerdere bedrijven die bieden voor de zenders. Onder hen bevindt zich Amazon, maar ook Apollo Global Management, KKR & Co, The Blackstone Group, Sinclair Broadcast Group en TEGNA. Dat stelt CNBC op basis van anonieme bronnen binnen de bedrijven. De totale waarde van de gecombineerde regionale netwerken bedraagt naar verluidt 22,4 miljard dollar.

Dat stelt CNBC op basis van Guggenheim Securities, dat in december 2017 de waarde van deze bedrijven berekend zou hebben. De regionale netwerken omvatten onder meer YES Network, het tv-thuis van de New York Yankees en Brooklyn Nets. De Yankees zouden willen proberen het YES Network terug te kopen, zodat ze hun uitzendrechten weer in handen hebben.

Mocht Amazon de netwerken overnemen, krijgt het meer streamingrechten in handen op sportwedstrijden. Door die beschikbaar te maken op Amazon Prime Video, onderscheidt het die streamingdienst van onder meer concurrent Netflix. Dat biedt namelijk nog geen sportwedstrijden aan op zijn dienst, al schijnt het dat wel te overwegen.