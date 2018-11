Autodesk, ontwikkelaar van AutoCAD, neemt PlanGrid voor 875 miljoen dollar over

Autodesk, ontwikkelaar van designsoftware, is van plan om PlanGrid over te nemen. Die startup uit San Francisco houdt zich bezig met de bouwsector en cloudsoftware. Het is een bedrijf dat daarmee een interessante aanvulling kan zijn op het portfolio van Autodesk.

PlanGrid werd in 2011 opgericht en biedt cloudgebaseerde projectmanagementsoftware die onder meer geschikt is voor projectontwikkelaars in de commerciële en civiele industrie. Met de overname van de startup is naar verluidt zo’n 875 miljoen dollar gemoeid.

Cloud voor de bouwsector

De software van PlanGrid is geschikt voor meerdere fasen van bouwwerkzaamheden. Gebruikers kunnen een precieze geschiedenis samenstellen van elke werkplek, middels “alledaags gebruik, waarmee een datarijk archief ontstaat, dat essentieel is voor de lange termijn”. Het claimt zelf als eerste bedrijf wereldwijd dit soort productiviteitssoftware voor de bouwsector te maken.

Handig aan de software van PlanGrid, is dat het bedrijven ertoe in staat stelt makkelijk blauwdrukken, specificaties, rapportages en andere zaken te delen. Zo kunnen ze bouwwerkzaamheden stroomlijnen. Volgens PlanGrid zelf gebruiken onder meer DPR, Granite, Nvidia, Target corp. en Tutor Perini de software in meer dan één miljoen projecten.

Stroomlijnen bouwwerkzaamheden

“Er ligt een grote kans voor ons, om alle aspecten van bouwwerkzaamheden te stroomlijnen middels digitalisering en automatisering”, aldus Andrew Anagnost, CEO van AutoDesk in een statement. “De overname van PlanGrid zal ons helpen onze pogingen om de bouwworkflow voor elke stakeholder in het constructieproces te verbeteren.”

AutoDesk maakt onder meer 3D-ontwerpsoftware, waaronder AutoCAD, dat wereldwijd een van de meest gebruikte programma’s voor bouwtekeningen is. AutoDesk is van plan om de software van PlanGrid te integreren met zijn ontwerpsoftware, waar ook al machine learning en kunstmatige intelligentie aan toegevoegd is.

Als de overname goedgekeurd van de nodige autoriteiten heeft, zal de deal op 31 januari 2019 afgerond kunnen zijn.