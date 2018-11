‘Samsung komt volgend jaar met 6,7-inch telefoon met zes cameralenzen’

Samsung zou van plan zijn om volgend jaar een viertal nieuwe Galaxy S-toestellen uit te brengen. Daaronder bevindt zich volgens de nieuwste geruchten een smartphone die niet alleen enorm groot is, maar ook zes cameralenzen krijgt. Een record voor smartphones, want momenteel is vijf cameralenzen het maximum.

Dat meldt de Wall Street Journal vandaag op basis van diverse bronnen binnen het Zuid-Koreaanse bedrijf. Het grootste toestel, dat Beyond X genoemd is, krijgt naar verluidt een scherm van 6,7-inch. Ter vergelijking: de Galaxy S9 Plus heeft een scherm van 6,2-inch en de Galaxy Note 9 heeft een scherm van 6,4-inch.

Meer camera’s dan ooit

Het extra grote scherm is niet de enige nieuwe eigenschap die Samsung wil introduceren. De bronnen stellen dat het toestel ook meer cameralenzen dan ooit krijgt. Er zijn er zes: twee op de voorkant en vier op de achterkant. Daarmee gaat Samsung mee met de trend en concurreert het met andere smartphonemakers.

Diverse bedrijven, waaronder Samsung en ook Huawei, experimenteren met smartphones met meerdere camerasensoren. Eerst was een dubbele camera de trend, maar de Galaxy A9 heeft er bijvoorbeeld al vijf. Dat bevalt klaarblijkelijk, want de Zuid-Koreaanse smartphonemaker overweegt er nu maar liefst zes in te bouwen.

Naast dat grote scherm en grote aantal camera’s, schijnt de Beyond X ook de eerste Samsung-telefoon met 5G-technologie te zijn. Naar verwachting gaan volgend jaar de eerste 5G-netwerken online. Die zouden 10 tot 100 keer zo snel zijn als de 4G-netwerken van dit moment.

Galaxy Flex

Samsung overweegt volgens de Wall Street Journal nog drie andere Galaxy-telefoons uit te brengen. Het gaat dan over drie kleinere Galaxy S10-modellen, waaronder toestellen met 5,8-inch tot 6,4-inch schermen. Die hebben verder tussen de drie en vijf camera’s volgens de krant. Het bedrijf twijfelt volgens de geruchten nog over de vraag of het de toestellen ook voorzien van draadloos laden.

Volgend jaar wil Samsung ook de eerder deze maand onthulde opvouwbare telefoon uitbrengen. De Galaxy Flex behoorlijk dan ook wellicht tot die vier Galaxy-telefoons van begin volgend jaar.