Red Hat: ‘Het is het beste voor IBM om ons als ‘Zwitserland’ te houden’

IBM maakte in oktober bekend dat het Red Hat had overgenomen voor 34 miljard dollar. De senior vice president van Customer Experience and Engagement bij Red Hat, Marco Bill-Peter, zegt nu dat hij schrok van het nieuws. “We schrokken allemaal een beetje, tenminste ik wel”, aldus Bill-Peter, meldt ZDNet.

Bill-Peter stelt dat er diverse verschillen zijn tussen de twee bedrijven, en niet alleen in welke producten er aangeboden worden. Ook heeft het bedrijf een eigen cultuur, die ontstaan is doordat ze volledig open source zijn. Hij zegt zodoende de stap als heel vreemd te ervaren, en hij denkt dat meer mensen dat gevoel hebben. Dit aangezien het bedrijf zich identificeert met open source-principes.

De topman denkt dat Red Hat onder leiding van IBM echter wel de uitbreiding van zijn open source-portfolio kan versnellen. “Voor mij – ik zit in de engineering – zijn andere dingen belangrijker. Het is de inzet op open source. Omdat we oprecht geloven dat open source en de open source-manier leidt tot betere producten, betere innovatie.”

Zwitserland

Het plan is volgens Bill-Peter dan ook dat Red Hat echt open source blijft en gaat werken als onafhankelijke unit. Dat betekent ook dat het zijn unieke cultuur behoudt. Volgens hem is dat heel belangrijk, aangezien er veel van de 13.000 mensen binnen Red Hat zullen vertrekken als de open source-cultuur aangepast wordt.

Bovendien is het voor IBM ook het beste om Red Hat zijn eigen manier van werken aanhoudt wegens zakelijke redenen, stelt Bill-Peter. Daarbij wijst hij op samenwerkingen die zijn organisatie heeft met diverse andere tech-giganten. “Ze willen Red Hat zo onafhankelijk houden als Zwitserland – raad eens waar ik vandaan kom?”

“Wat dit betekent is dat als ze ons gewoon onderdeel zouden maken van IBM, veel van onze klanten of partners – zoals Amazon en Google – niet meer met ons samen zouden werken aan de volgende open hybride cloud. Daarom is het belangrijk voor Red Hat om de Zwitserland van IT te zijn.”