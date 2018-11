T-Mobile heeft aangekondigd de eerste live netwerk 5G-datatransmissie ter wereld te hebben bereikt, meldt ZDNet. Het bedrijf gebruikte hiervoor een laagbandig spectrum in samenwerking met Nokia. In 2020 moet de complete Verenigde Staten van 5G voorzien zijn.

De proeven vonden plaats in Spokane, Washington. Daarbij werd aangetoond dat een enkele mobiele zendmast in staat is om 5G-signalen uit te zenden over honderden vierkante meters. Dat betekent dat als het 600 MHz-spectrum gebruikt wordt, dunbevolktere gebieden ook toegang krijgen tot het 5G-netwerk. De signalen komen namelijk verder dan hoogbandigere frequenties.

“De Un-carrier is gericht op het leveren van 5G aan iedereen, overal. Dat terwijl de andere bedrijven zich op 5G richten voor weinig mensen. Zij bereiken slecht een paar mensen in kleine gebieden, in een handjevol steden”, aldus CEO John Legere. “We maken echt mobiel 5G, zodat iedereen zijn voordeel kan doen met de 5G-revolutie. En met Sprint zijn we in staat om 5G te bieden met geweldige capaciteiten en snelheden.”

Het spectrum dat gebruikt werd is bovendien ook in staat om door gebouwen heen te komen, en heeft een last van ‘line-of-sight’-problemen die mmWave 5G-deployments hebben. Op dit moment is het uitgebreide bereik van 600 MHz voor 4G LTE al live in ruim 1.500 gebieden in de Verenigde Staten en Puerto Rico.

Sneller op de kaart

In september zei CTO Neville Ray nog dat de samenvoeging met Sprint betekent dat 5G sneller uitgerold wordt in de Verenigde Staten. Volgens Ray zelfs sneller dan ieder bedrijf dat zelfstandig kan doen, dus ook concurrenten Verizon en AT&T.”

Verizon en AT&T richten zich beide op het mmWave-spectrum. Ray stelt dat zijn bedrijf ook spectra heeft in de 28 GHz en 39 GHz mmWave-frequenties heeft. “Je kunt geen brede 5G-ervaring bieden met alleen mmWave. We hebben in de afgelopen achttien maanden veel gepraat over een multi-band 5G-strategie, dus mmWave voor de dichtbevolkte gebieden en de lagere spectra voor alles van snellere smartphone-diensten en verbeterde mobiele verbindingen, tot brede beschikbaarheid voor IoT-diensten.”