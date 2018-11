‘Plantronics overweegt zichzelf in de verkoop te doen’

Plantronics, een Amerikaanse fabrikant van Bluetooth-hoofdtelefoons en headsets voor gamers, overweegt zichzelf te verkopen. Het bedrijf nam eerder dit jaar nog Polycom over voor 2 miljard dollar. Uiteraard wil Plantronics niet reageren op de geruchten.

Het doorgaans zeer betrouwbare persbureau Reuters kwam gisteren met het nieuws. Plantronics zou van diverse partijen te horen hebben gekregen dat ze interesse hebben om het over te nemen. Nu overweegt het bedrijf om ook daadwerkelijk in gesprek te gaan met een of meerdere van die geïnteresseerde partijen.

Sterke prestaties

Plantronics doet het goed op dit moment. Afgelopen kwartaal boekte het bedrijf nog een omzet van zo’n 483 miljoen dollar. Dat is flink wat meer dan hetzelfde kwartaal een jaar daarvoor. Dat komt vermoedelijk mede doordat het bedrijf Polycom overnam, dat het momenteel ook erg goed doet.

Dankzij de samenvoeging met Polycom, biedt het bedrijf nu een breed portfolio van producten. Denk daarbij aan headsets, maar ook aan software, telefoons en andere middelen die communicatie via zowel audio als video mogelijk maken. Daarbij richt het bedrijf zich ook in toenemende mate op de zakelijke markt.

Mocht Plantronics ook echt de overnamemarkt betreden, dan is dat een teken dat de markt van dit soort producten zich verder consolideert. De concurrentie is groot, maar er vinden heel wat overnames plaats. Vreemd is dat niet, want juist daardoor is het makkelijker om een concurrentieslag te maken en kunnen bedrijven het beter tegen elkaar opnemen.